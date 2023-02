Montpellier. La Mairie interdit le racolage devant les restaurants

La Mairie de Montpellier a décidé d’interdire le racolage commercial devant les restaurants. Cette pratique est déjà interdite par la loi.

La Mairie de Montpellier a décidé d’interdire le racolage commercial devant les restaurants. Photo d’illustration. © Pixabay

Après un vote du conseil municipal, la Mairie de Montpellier a publié un arrêté interdisant le racolage commercial devant les restaurants. Celui-ci est considéré comme du harcèlement et est déjà interdit par la loi. Mais dans les faits, cette pratique consistant à interpeller des clients potentiels dans la rue est peu réprimée.

L’arrêté municipal pris par la Mairie de Montpellier interdit le racolage commercial dans l’Écusson du mercredi au dimanche. Il vise notamment des restaurants situés à côté des Halles Castelanes aux abords de la préfecture de l’Hérault.

Le racolage s’est développé parmi les restaurants de Montpellier

« La pratique s’est développée depuis plusieurs années, et particulièrement depuis 2021 et elle tend à augmenter par effet de contagion », fait remarquer dans les colonnes de 20 minutes Sébastien Cotte, adjoint à la Mairie de Montpellier en charge de la protection de la population et la tranquillité publique. « Cela pose des problèmes de tranquillité à un certain nombre de riverains », déplore l’élu. Les courriers de plaintes à ce sujet se sont multipliés.

Désormais, le racolage commercial est puni d’une amende. Mais la municipalité n’écarte pas la possibilité d’aller plus loin. Le maire de Montpellier ne s’interdit pas de s’en prendre aux terrasses. « Nous posons comme principe, dorénavant, qu’en cas d’infraction, nous suspendrons les droits de terrasse. Il n’y a pas d’automaticité de ces droits », fait savoir le premier magistrat. Dans le viseur du maire, certaines épiceries de nuit, qui font régulièrement l’objet de fermetures administratives.