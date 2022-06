Grève : perturbations dans les crèches et transports à Montpellier

Ce lundi 27 juin, plusieurs mouvements de grève impactent Montpellier : un dans les crèches, et un dans les transports. Voici les détails des établissements et lignes concernées.

Une crèche et une halte garderie publiques seront totalement fermées à Montpellier. Photo sous licence Pixabay (user 2081671).

Deux mouvements sociaux se croisent dans l’Hérault ce lundi 26 juin 2022. En effet, une grève des personnels de crèche et une grève des transports Courriers du Midi ont lieu à Montpellier. Des perturbations sont donc à prévoir, surtout pour les parents.

Deux établissements municipaux dédiés à la petite enfance sont totalement fermés en raison d’un mouvement de grève national. Il s’agit de la crèche Robin des bois et de la halte garderie Mowgli.

Grève de transports à Montpellier

En plus des crèches, c’est la grève lancée par le syndicat Force Ouvrière des transports Courriers du Midi qui impacte les parents à Montpellier et alentours. Car certains circuits LiO Hérault Transport et des lignes régulières sont perturbés.

Les services scolaires suivants sont perturbés :

Ligne 91 > Grabels > Collège des Garrigues

Ligne 94 > Montpellier > Lycée Jean Monnet

Ligne 119 > Montferrier-sur-Lez > Collège et Lycée Saint-Clément

Ligne 181 > Prades-le-Lez > Collège et Lycée Saint-Clément-de-Rivière

Ligne 182 > Saint-Jean-de-Cuculles > Triadou > Les Matelles > Cazevieille > Collège du Pic Saint-Loup à Saint-Clément-de-Rivière

Ligne 182 > Triadou > Collège Alain Savary à Saint-Mathieu-de-Tréviers

Ligne 184 > Saint-Clément-de-Rivière > Lycée Jean Jaurès Saint-Clément de Rivière

Ligne 192 > Saint-Martin-de-Londres > Collège de Ganges

Ligne 194> Montpellier Occitanie > Lycée Jean Jaurès Saint-Clément de Rivière

Ligne 195> Causse-de-la-Selle > Le Frouzet > Mas de Londres > St-Martin de Londres

Ligne 198> Saint-Gely-du-Fesc > Lycée Jean Jaurès Saint-Clément de Rivière

Les lignes régulières suivantes sont perturbées :

608 : Montpellier > Saint-Gély-du-Fesc > Ganges > Le Vigan: 70 % des services seront assurés. À noter que le dernier départ du Vigan pour Montpellier à 17h15 ne pourra pas être assuré , ainsi que le dernier départ de Montpellier pour le Vigan à 18h05.

, ainsi que le dernier départ de Montpellier pour le Vigan à 18h05. 610 : Montpellier > Assas > St Croix de Quintillargues: 75 % des services seront assurés

614 : Montpellier > Saint-Clément-de-Rivière > Saint-Vincent-de-Barbeyrargues: 40 % des services seront assurés

616 : Montpellier > Saint-Gely-du-Fesc > Combaillaux > Murles: 75 % des services seront assurés

William Bernecker