Montpellier. Le Festival Palmarosa arrive bientôt pour son édition 2022

Le Festival Palmarosa s’installe au domaine de Grammont à Montpellier le samedi 20 août 2022. Au programme : deux scènes de musique live pendant 14 heures.

Le groupe Bon Entendeur fait parti des dix artistes programmés pour le Festival Palmarosa. ©RomainRigal

La programmation est prête. Le festival Palmarosa prépare une journée 100% musicale le samedi 20 août prochain. 14 heures de musique en direct résonneront sur les deux scènes du domaine de Grammont à Montpellier. C’est ce que l’adjointe au maire de Montpellier, Agnès Robin, et John Bertrand, directeur du Festival Palmarosa, ont annoncé ce mardi 24 mai. Le festival devrait commencer dès 11h le matin pour terminer vers 1h du matin, le lendemain.

L’événement musical se qualifie comme « un festival d’arts et de musiques actuelles, écologique, basé sur un modèle de développement durable, économique, social et solidaire ». Il souhaite également promouvoir les artistes locaux et leur servir de tremplin. D’où le choix des deux scènes et de la programmation de 14 heures de musique en direct. Petite information supplémentaire : le nom de l’événement est un clin d’œil à la Palmarosa, une bière 100% Montpelliéraine.

Dix artistes au programme du Festival Palmarosa

Les deux représentants du festival ont déjà annoncé dix têtes d’affiche pour cette édition 2022. Tout au long de la journée du 20 août, les spectateurs pourront retrouver les artistes au domaine de Grammont à Montpellier de 11h à 1h. Les artistes sont les suivants : Kavinsky ; Bon Entendeur ; Christian Löffler ; Parra For Cuva ; Teho ; La Fleur ; Il : Lo ; Fejkà ; Miel ; et les Mixeuses Solidaires.

Plus d’informations et réservations sur le site du Festival.