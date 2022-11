Montpellier. Un festival d’un mois dédié à l’éveil des tout-petits

Du 1er au 30 novembre, la Mairie de Montpellier organise, dans tous les quartiers de la ville, un festival d’éveil à destination des tout-petits et de leurs parents. Au programme : ateliers, spectacles, jeux, ou encore lectures…

Le festival est destiné aux enfants de moins de 6 ans. Crédit photo : Ilya Haykinson / CC BY-SA 2.0.

La Ville décrit l’évènement comme « une odyssée culturelle et artistique ». À l’initiative du pôle Petite enfance de Montpellier est né le festival de l’éveil des tout-petits. Il a commencé le 1er novembre 2022 et durera jusqu’au 30. Pendant tout le mois, la municipalité invite les plus jeunes, de 0 à 6 ans, et leurs parents, dans de nombreux lieux de la ville.

Rendez-vous notamment dans les Maisons pour Tous, pour retrouver des ateliers, spectacles, jeux, et lectures. Mais d’autres partenaires locaux, dont des associations, proposent également leurs activités (le programme complet est à retrouver ici). « Ce festival incarne notre engagement pour qu’à Montpellier, l’accès à la culture soit possible pour tous dès le plus jeune âge et que le droit à l’éveil pour les tout-petits s’inscrive dans le quotidien de toutes les familles », communique la Mairie.

Création d’un Centre d’initiation à l’art pour la petite enfance

Montpellier rappelle régulièrement son engagement en tant que ville candidate à devenir la Capitale européenne de la Culture 2028. « L’éducation artistique et culturelle constitue pour nous un enjeu fort et notre candidature vise à imaginer et développer une politique culturelle partenariale ambitieuse, et ce dès le plus jeune âge. Dans cette perspective, nous aller créer à Montpellier, en partenariat avec le Centre Pompidou, un Centre d’Initiation à l’Art contemporain dédié à la petite enfance. » explique la municipalité.

Ce festival et ce lieu d’éveil destinés aux bébés et jeunes enfants (0-6 ans), imaginés par la Ville de Montpellier, ont donc le même but : créer un espace familial de rencontre et de création prenant appui sur les arts.