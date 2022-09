Montpellier. 400 rendez-vous en plus pour faire ses documents d’identité

Pour faire face à la hausse des demandes de renouvellement de documents d’identité, la municipalité de Montpellier annonce l’ouverture de 400 rendez-vous supplémentaires à partir du lundi 5 septembre.

Face à la hausse des demandes de renouvellement de documents d’identité, la mairie de Montpellier annonce l’ouverture de 400 rendez-vous. Crédit photo : licence pixabay – CCjackmac34

Il est toujours difficile d’obtenir un rendez-vous pour déposer un dossier pour obtenir une nouvelle carte d’identité ou un passeport. Pour faire face à la demande, toujours soutenue, la municipalité de Montpellier annonce la mise à disposition de 400 rendez-vous supplémentaires à partir du lundi 5 septembre.

« Les créneaux ouverts à la réservation jusqu’au 31 décembre 2022 pour le dépôt des demandes de cartes d’identité et de passeport, soit plus de 15 000, sont déjà réservés », constate la Mairie de Montpellier. « Face à l’augmentation des demandes depuis le 1er semestre 2022, le service Vie quotidienne a élaboré une nouvelle stratégie pour la gestion et l’offre de rendez-vous aux usagers. » L’augmentation est de 20 % par rapport à 2019 qui reste l’année de référence d’avant la crise sanitaire.

Des rendez-vous pour les documents d’identité à l’Hôtel de ville et dans les mairies de quartiers

« Pour répondre à la forte demande des administrés, de nouveaux créneaux seront ouverts à la réservation sur le site internet de la mairie à partir du 5 septembre 2022 : 400 rendez-vous supplémentaires seront offerts chaque semaine sur les six sites de production que compte la commune, l’Hôtel de Ville et les mairies de proximité : Mosson, François Villon, Tastavin, Aubes-Pompignane, Aiguelongue », indique la collectivité.

« Par ailleurs, la mairie de Montpellier sera dotée dès l’automne de trois nouveaux dispositifs de recueil, soit un parc de 23 stations biométriques implantées sur le territoire de la commune, ce qui permettra de recueillir des demandes de cartes d’identité et passeport supplémentaires », précise la municipalité.

Il convient de rappeler que « la mairie peut proposer un rendez-vous dans les meilleurs délais si vous justifiez d’une urgence professionnelle avec un ordre de mission de l’employeur ou humanitaire : maladie d’un proche avec production d’un certificat médical, obsèques avec production d’un acte de décès, etc ».