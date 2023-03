Le studio de jeux vidéo Ubisoft Montpellier en proie à des difficultés

Le studio de jeux vidéos Ubisoft Montpellier, situé à Castelnau-le-Lez, semble en difficulté. Son directeur général est en effet parti et l’inspection du travail y réalise une enquête.

Le studio Ubisoft Montpellier est notamment connu pour avoir développé le jeu vidéo “Beyond Good and Evil” CC BY 2.0 map

Il a quitté le navire. Le directeur général du studio de jeux vidéo Ubisoft Montpellier, Guillaume Carmona, est parti. Une nouvelle que les salariés ont appris lors d’une visioconférence fin février, comme l’indique France Bleu Occitanie sur sont site Internet. Leur directeur ne venait plus dans l’entreprise, située à Castelnau-le-Lez, depuis plusieurs semaines. Son départ est désormais officiel.

Ce n’est pas le seul à avoir quitté le studio, connu pour avoir notamment développé les jeux vidéo “Beyond Good and Evil” et “Rayman Origins”. Les démissions y sont nombreuses ces dernières années. Selon la radio d’information locale, 50 à 60 personnes seraient en effet parties d’Ubisoft Montpellier en deux ans. Les salariés de l’entreprise dénoncent des conditions de travail dégradées.

Ubisoft Montpellier visé par une enquête de l’inspection du travail

Ubisoft Montpellier est d’ailleurs visé par une enquête de l’inspection du travail, informe France Bleu Occitanie. Pour la direction du studio, il s’agit d’une mesure de prévention. « Cette étude sur le bien-être des salariés conduite par l’intermédiaire d’un organisme externe permettra d’évaluer l’éventuelle nécessité d’un soutien supplémentaire », a déclaré la direction à la radio d’information locale.

Le studio travaille actuellement sur le second opus de son jeu vidéo phare “Beyond Good and Evil”. Un développement qui s’éternise. Le projet de ce jeu vidéo a effectivement été officialisé aux UbiDays 2008 et présenté au cours de la conférence Ubisoft lors de l’E3 (Electronic Entertainment Expo) 2017. Six ans après sa présentation officielle, “Beyond Good and Evil 2” est toujours en phase de préproduction.