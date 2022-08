Le Montpelliérain Kevin Mayer abandonne les championnats d’Europe

Trois semaines après avoir décroché son second titre de champion du monde à Eugene, aux États-Unis, le Montpelliérain Kevin Mayer a préféré abandonner les championnats d’Europe à Munich, en Allemagne, lundi 15 août.

Photo d’illustration : Kévin Mayer au stade Charlety à Paris le 24 août 2019. Crédit photo : CC BY SA Yann Caradec – Wikimedia commons

Il le reconnaît lui-même, il a peut-être eu « les yeux plus gros que le ventre ». Dans la foulée de l’épreuve du cent mètres, la toute première de ce décathlon, le Montpelliérain Kevin Mayer a préféré déclarer forfait aux championnats d’Europe d’athlétisme lundi 15 août à Munich en Allemagne. À mi-parcours, il a ressenti une gêne au grand adducteur. Il n’y aura donc pas de doublé pour le trentenaire.

Chaque championnat est une opportunité pour moi de vibrer avec le maillot 🇫🇷.

Je me suis donné toutes les chances possibles pour être prêt 3 semaines après mon titre de champion du monde. Ce challenge était très ambitieux mais la passion est trop forte pour ne pas le tenter! pic.twitter.com/iBvDvFvQzE — Kevin MAYER (@mayer_deca) August 15, 2022

L’abandon du Montpelliérain, trois semaines après avoir décroché son second titre de champion du monde à Eugene, aux Etats-Unis, n’est pas une véritable surprise. Durant une conférence de presse tenue samedi 13 août, avant le début des championnats d’Europe, Kévin Mayer a prévenu : « Pour ne décevoir personne, il y a des chances que j’arrête ce décathlon. Je n’ai jamais dit cela avant un championnat, mais là je me sens obligé de le dire pour être totalement transparent. Je ne veux pas décevoir les Français, le grand public, l’équipe de France, donc je donne tous les outils et je vous dis qu’en ce moment, je ne suis pas bien. »

« J’ai laissé beaucoup de plumes aux championnats du monde », Kévin Mayer

Il ne s’est écoulé que trois semaines entre la fin des Mondiaux d’athlétisme aux États-Unis des championnats d’Europe en Allemagne. Or, disputer un marathon laisse des traces et il est nécessaire de donner au corps le temps de récupérer. Il convient de noter que seuls sept athlètes présents Eugene ont fait le déplacement à Munich. Parmi eux, trois n’ont pas pris le départ lundi. « J’ai laissé beaucoup de plumes aux championnats du monde, et je sens que je suis amoindri physiquement. C’est là que les blessures peuvent arriver donc je vis au jour le jour », déclarait d’ailleurs Kevin Mayer en conférence de presse.

Le prochain gros rendez-vous pour Kévin est prévu en août 2023. Le Montpelliérain disputera les Mondiaux à Budapest avant les Jeux olympiques de Paris en 2024.