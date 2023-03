Grève du 7 mars. Grosses perturbations à la TaM à Montpellier

Le réseau de transports en commun opéré par la TaM à Montpellier sera très perturbé par le mouvement de grève contre la réforme des retraites prévues mardi 7 mars.

D’importantes perturbations sont à prévoir sur le réseau de transports en commun opéré par la TaM dans l’agglomération de Montpellier à l’occasion du mouvement de grève contre la réforme des retraites prévu mardi 7 mars.

La CGT TaM et l’UGICT TaM appellent les salariés de la compagnie « à une mobilisation dans la durée contre la réforme des retraites », lancent-ils sur les réseaux sociaux. Comme lors des précédentes mobilisations, les syndicats ont comme objectif “zéro transport” à Montpellier.

La #CGTTaM & #UGICTTaM appellent à une mobilisation dans la durée contre #RéformeRetraites nous appelons les salariés @TaMVoyages à la #Grève zéro #transport 📢 7 mars 12h P. de l'Europe 📢 8 mars 14h P. Zeus #Montpellier on s’indigne de la proposition scandaleuse des NAO 1,7 % ! pic.twitter.com/G64pKgjGYo — CGT Tam Montpellier (@CgtTam34) February 28, 2023

Les prévisions de trafic de la TaM à Montpellier pendant la grève

La TaM indique que « de fortes perturbations sont à prévoir » sur son réseau de transport à l’occasion de la grève contre la réforme des retraites.

Les quatre lignes de tramway et les lignes de bus desservant la ville de Montpellier circuleront selon les horaires “Dimanche et jours fériés”. Cela concerne les lignes 6, 7, 8, 9, 10, 11, La Navette, La Navette Ovalie, 14, 15, 16, 17, 19, 51, 52, 53 ainsi que la Navette bus de remplacement qui fait la connexion avec les lignes de tramway 1 et 3.

La Navette Gare de Montpellier Sud de France ne sera pas en service. Aussi, les manifestations prévues en centre-ville pourront entraîner des perturbations, notamment sur les lignes 3 et 4 du tramway.

Des perturbations prévues dans l’agglomération

Les lignes de bus desservant les communes de la métropole de Montpellier 18, 20, 21, 22 et 27 à 46 circuleront normalement.

En revanche, les lignes de bus 23, 24, 25 et 26 connaîtront de fortes perturbations.

Informations pratiques : les horaires de passage prévus sont indiqués sur une fiche d’horaires disponible en cliquant ici.