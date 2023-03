Grève du 7 mars. Des perturbations dans les écoles et crèches de Montpellier

Des écoles, des haltes-garderies et des crèches de Montpellier seront perturbées par le mouvement de grève du mardi 7 mars contre la réforme des retraites.

© I.Clio / wikimedia commons

À Montpellier, le fonctionnement des écoles, des haltes-garderie et des crèches sera perturbé par le mouvement de grève contre la réforme des retraites prévu mardi 7 mars. Dans les établissements scolaires, cela concernera notamment les accueils et les services de restauration.

Un service minimum d’accueil est mis en place sur l’ALSH Astérix. En revanche, la Mairie fait savoir que seuls pourront être accueillis les enfants scolarisés dans les écoles dont plus de 25% des enseignants sont en grève et sous réserve de l’absence pour raison de grève de leur enseignant habituel. Ce service fonctionne de 8h30 à midi et de 14 heures à 16h45. Il faut noter qu’aucun service de restauration ne sera proposé. Mais un pique-nique préparé sous la responsabilité des parents est possible. L’inscription est obligatoire le mardi 7 février de 8h30 à 9 heures sur place.

Les crèches et haltes-garderies suivantes seront totalement fermées

– Crèche Le petit prince de boutonnet

– Crèche La Galineta

– Halte Garderie Europa Assas

– Halte Garderie Pitchot Nanet

– Halte Garderie Les chats bottés

– Crèche Louise Guiraud

– Halte Garderie Les Copains d’abord

– Halte Garderie André Chamson

– Crèche Francoise Dolto

– Halte Garderie La coupole

– Crèche Pinocchio / Halte garderie l’ile au trésor

– Crèche Les 7 nains

– Crèche Cleonice Pouzin

– Crèche Blanche neige

– Halte Garderie Mary Poppin’s

– Crèche Edelweiss

– Halte Garderie L’oustal dou caganis

– Crèche Robin des bois

– Halte Garderie Mowgli

– Crèche Agropolis

En raison d’une réduction du personnel, certaines sections des crèches et haltes-garderies suivantes seront partiellement fermées

– Crèche La Petite Sirène

– Halte Garderie La maison des enfants

– Jardin d’enfant les Boutons d’or

– Crèche Antigone

– Crèche A.Cambon

– Crèche Thérèse Sentis

Des écoles totalement fermées à cause de la grève à Montpellier

– Ecole maternelle ALBRECHT

– Ecole maternelle CALLAS

– Ecole maternelle FRANCE

– Ecole maternelle ROUSSEAU

– Ecole maternelle GAMA

– Ecole maternelle ELUARD

– Ecole maternelle COCTEAU

– Ecole maternelle DEROIN

– Ecole maternelle CHAPLIN

– Ecole maternelle DURUY

– Ecole maternelle PAGNOL

– Ecole maternelle BERGMAN

– Ecole maternelle LUTHER KING

– Ecole élémentaire SAVARY

– Ecole élémentaire BAZILLE

– Ecole élémentaire GAMBETTA

– Ecole élémentaire DIDEROT

– Ecole élémentaire MACE

– Ecole élémentaire MIRO

– Ecole élémentaire SEVIGNE

– Ecole élémentaire DAUBIE

– Ecole élémentaire FERRY

– Ecole élémentaire SIMON

– Ecole élémentaire COMBES

– Ecole élémentaire CALMETTE

La restauration scolaire sera fermée dans des écoles

Mosson, Hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle AUBIGNE

– Ecole maternelle NERUDA

– Ecole maternelle WOOLF

– Ecole maternelle AVERROES

– Ecole maternelle GANDHI

– Ecole maternelle YOURCENAR

– Ecole maternelle VAN GOGH

– Ecole maternelle JOYCE

– Ecole maternelle GROULT

– Ecole élémentaire GALILEE

– Ecole élémentaire HEIDELBERG

– Ecole élémentaire KUROSAWA

– Ecole élémentaire GROULT

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle BON

– Ecole maternelle KIPLING

– Ecole maternelle BRES

– Ecole maternelle MICHELET

– Ecole maternelle GOETHE

– Ecole maternelle TERESA

– Ecole maternelle LA FONTAINE

– Ecole maternelle MOZART

– Ecole élémentaire ARMSTRONG

– Ecole élémentaire DELTEIL

– Ecole élémentaire LANGEVIN

– Ecole élémentaire SPINOZA

– Ecole élémentaire VERNE

– Ecole élémentaire MORISOT

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole maternelle HOSPITAL

– Ecole maternelle SIGNORET

– Ecole maternelle CHENGDU

– Ecole maternelle JAURES

– Ecole maternelle FRANK

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle FIGUIER

– Ecole maternelle ARISTOTE

– Ecole maternelle FLORIAN

– Ecole maternelle PROKOFIEV

– Ecole élémentaire CHENGDU

– Ecole élémentaire JAURES

– Ecole élémentaire PAINLEVE

– Ecole élémentaire ZAY

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre

– Ecole maternelle BEETHOVEN

– Ecole maternelle DESBORDES

– Ecole maternelle DAUDET

– Ecole maternelle BOUCHER

– Ecole maternelle BOULANGER

– Ecole maternelle CHAPTAL

– Ecole maternelle DAU CLAPAS

– Ecole maternelle GARNIER

– Ecole maternelle PASTEUR

– Ecole élémentaire BEETHOVEN

– Ecole élémentaire CHURCHILL

– Ecole élémentaire GARIBALDI

– Ecole élémentaire RICHIER

– Ecole élémentaire MOREAU

L’accueil du matin sera fermé sur des écoles de Montpellier en raison de la grève

Mosson, Hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle NERUDA

– Ecole maternelle WOOLF

– Ecole maternelle AVERROES

– Ecole maternelle GANDHI

– Ecole maternelle YOURCENAR

– Ecole maternelle JOYCE

– Ecole maternelle GROULT

– Ecole élémentaire BOLIVAR

– Ecole élémentaire GALILEE

– Ecole élémentaire HEIDELBERG

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle KIPLING

– Ecole maternelle BRES

– Ecole maternelle MICHELET

– Ecole maternelle LA FONTAINE

– Ecole maternelle MOZART

– Ecole élémentaire ARMSTRONG

– Ecole élémentaire DELTEIL

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole maternelle L’HOSPITAL

– Ecole maternelle SIGNORET

– Ecole maternelle DE GAULLE

– Ecole maternelle FRANK

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle FIGUIER

– Ecole maternelle ARISTOTE

– Ecole maternelle FLORIAN

– Ecole élémentaire BREL

– Ecole élémentaire JAURES

– Ecole élémentaire DICKENS

– Ecole élémentaire PAINLEVE

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre

– Ecole maternelle GARNIER

– Ecole maternelle PASTEUR

– Ecole maternelle MOREAU

– Ecole élémentaire COMTE

– Ecole élémentaire LAMARTINE

– Ecole élémentaire MOREAU

L’accueil en maternelle de 16h30 à 17h30 sera fermé dans des écoles

Mosson, Hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle GROULT

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle LA FONTAINE

– Ecole maternelle MOZART

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole maternelle FRANK

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle FIGUIER

– Ecole maternelle ARISTOTE

– Ecole maternelle FLORIAN

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre

– Ecole maternelle DESBORDES

– Ecole maternelle DAUDET

– Ecole maternelle BOUCHER

– Ecole maternelle BOULANGER

– Ecole maternelle CHAPTAL

– Ecole maternelle DAU CLAPAS

– Ecole maternelle GARNIER

– Ecole maternelle PASTEUR

– Ecole maternelle MOREAU

L’accueil en élémentaire de 16h30 à 17h30 sera fermé dans des écoles :

Mosson, Hauts de Massane, Malbosc

– Ecole élémentaire GALILEE

– Ecole élémentaire HEIDELBERG

– Ecole élémentaire KUROSAWA AKIRA

– Ecole élémentaire GROULT

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole élémentaire ARMSTRONG

– Ecole élémentaire DELTEIL

– Ecole élémentaire SPINOZA

– Ecole élémentaire MORISOT

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole élémentaire BREL

– Ecole élémentaire JAURES

– Ecole élémentaire DICKENS CHARLES

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre

– Ecole élémentaire CHURCHILL

– Ecole élémentaire GARIBALDI

– Ecole élémentaire RICHIER

– Ecole élémentaire LAMARTINE

L’accueil du soir de 17h30 à 18h30 sera fermé dans des écoles de Montpellier à cause de la grève

Mosson, Hauts de Massane, Malbosc

– Ecole maternelle NERUDA

– Ecole maternelle WOOLF

– Ecole maternelle AVERROES

– Ecole maternelle CERVANTES

– Ecole maternelle GANDHI

– Ecole maternelle YOURCENAR

– Ecole maternelle VAN GOGH

– Ecole maternelle JOYCE

– Ecole maternelle GROULT

– Ecole élémentaire GALILEE

– Ecole élémentaire HEIDELBERG

– Ecole élémentaire KUROSAWA

– Ecole élémentaire GROULT

Hôpitaux Facultés, Plan des 4 seigneurs, Aiguelongue, centre, Cévennes

– Ecole maternelle BON

– Ecole maternelle KIPLING

– Ecole maternelle BRES

– Ecole maternelle MICHELET

– Ecole maternelle GOETHE

– Ecole maternelle CANDOLA

– Ecole maternelle TERESA

– Ecole maternelle LA FONTAINE

– Ecole maternelle MOZART

– Ecole élémentaire ARMSTRONG LOUIS

– Ecole élémentaire DELTEIL

– Ecole élémentaire SPINOZA

– Ecole élémentaire CONDORCET

– Ecole élémentaire MORISOT

Pompignane, Port Marianne, Prés d’Arènes, Centre

– Ecole maternelle L’HOSPITAL

– Ecole maternelle SIGNORET

– Ecole maternelle DE GAULLE

– Ecole maternelle FRANK

– Ecole maternelle AUBRAC

– Ecole maternelle FIGUIER

– Ecole maternelle MALRAUX

– Ecole maternelle ARISTOTE

– Ecole maternelle FLORIAN

– Ecole élémentaire BREL

– Ecole élémentaire JAURES

– Ecole élémentaire DICKENS

– Ecole élémentaire MALRAUX

– Ecole élémentaire MERMOZ

Croix d’Argent, Lemasson, Estanove, Figuerolles, Centre

– Ecole maternelle DESBORDES

– Ecole maternelle DAUDET

– Ecole maternelle RICHIER

– Ecole maternelle BOUCHER

– Ecole maternelle BOULANGER

– Ecole maternelle CHAPTAL

– Ecole maternelle DAU CLAPAS

– Ecole maternelle GARNIER

– Ecole maternelle PASTEUR

– Ecole élémentaire CHURCHILL

– Ecole élémentaire GARIBALDI

– Ecole élémentaire DE GOUGES

– Ecole élémentaire RICHIER

– Ecole élémentaire LAMARTINE

– Ecole élémentaire MOREAU