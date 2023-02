Grève du 16 février : voici la liste des écoles qui resteront fermées à Montpellier

À Montpellier, de nombreuses écoles, crèches, haltes garderies et cantines resteront fermées ce jeudi 16 février suite à l’appel à la grève générale lancé par les syndicats pour protester contre le projet de réforme des retraites actuellement porté par le gouvernement devant l’Assemblée nationale.

La liste des écoles fermées ce jeudi 16 février à Montpellier en raison de la grève. © Wikimedia Commons / Khoyobegenn école

De nombreuses crèches, haltes-garderies, écoles et cantines scolaires de Montpellier n’assureront pas l’accueil des enfants ce jeudi 16 février en raison d’un mouvement de grève interprofessionnel organisé par l’intersyndicale contre la réforme des retraites. Pour rappel, le texte est actuellement examiné à l’Assemblée nationale. Les syndicats souhaitent de ce fait durcir le ton.

À Montpellier, donc, l’école maternelle Vasco de Gama et les écoles élémentaires Jules Verne et Marie de Sévigné resteront fermées totalement aujourd’hui. De même que les haltes-garderies Les Copains d’abord, l’Île au trésor et l’Oustal dou Caganis, le jardin d’enfant les Boutons d’or et la crèche Pinocchio.

Des écoles, haltes-garderies et crèches partiellement fermées

Voici la liste des écoles, crèches et haltes-garderies partiellement fermées aujourd’hui à Montpellier en raison d’une réduction du personnel, liée à la grève :

Crèche La Galineta

Halte-garderie Pitchot Nanet

Créche Louise Guiraud

Créche La Petite Sirène

Halte-garderie André Chamson

Créche Francoise Dolto

Créche Les 7 nains

Créche Therese Sentis

Halte-garderie Mowgli

Fermeture des cantines

La restauration scolaire ne sera pas assurée dans les établissements suivants :

École maternelle Averroès

École maternelle Vincent Van Gogh

École maternelle James Joyce

École maternelle Charles De Gaulle

École maternelle Lucie Aubrac

École maternelle André Malraux

École élémentaire Jean Jaurès

L’accueil du soir en maternelle et élémentaire fermé

L’accueil des élèves de maternelle et d’élémentaire, habituellement assuré en fin de journée, de 16h30 à 17h30, ou de 17h 30 à 18h30, sera fermé ce jeudi 16 février dans les établissements suivants :