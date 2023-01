E-sport. Les finales de League Of Legends LEC se joueront à Montpellier

Le monde de l’e-sport se donne rendez-vous à Montpellier pour la finale de League Of Legends LEC durant l’automne 2023.

Un événement planétaire en Occitanie. La ville de Montpellier accueillera les finales de League Of Legends EMEA Championship (LEC). Les meilleurs joueurs du monde se rendront à la Sud de France Arena pour la plus importante compétition internationale d’e-sports de la zone EMEA, c’est-à-dire Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Les trois meilleures équipes de League Of Legends à Montpellier

League Of Legends constitue la plus grande arène de bataille en ligne multi-joueurs (MOBA) et l’un des jeux compétitifs les plus populaires au monde. Disponible dans plus de 20 langues, il attire des millions de joueurs chaque jour.

Cet automne, les finales de League Of Legends LEC verront s’affronter les trois meilleures équipes. En 2022, l’événement LEC Summer Playoffs organisé à Malmö, en Suède, a réuni près de 20 000 personnes venues de dizaines de pays différents pour assister aux deux journées de compétition.

Plus d’un millier d’emplois dans l’univers du jeu-vidéo en Occitanie

« Les organisateurs de cet événement planétaire, Riot Games, ont choisi Montpellier et l’Occitanie, accordant ainsi une nouvelle reconnaissance internationale pour le territoire, dont la filière des Industries Culturelles et Créatives, notamment du jeu vidéo, est particulièrement dynamique », se félicite la Métropole de Montpellier.

« La présence de cet événement sur notre territoire va participer au rayonnement de notre écosystème du jeu vidéo et de sa communauté, qui figurent parmi les plus importants en France et dans la région EMEA » soulignent Michaël Delafosse (PS), le maire de Montpellier.

En Occitanie, 125 entreprises travaillent dans l’univers du jeu vidéo. C’est 20% de plus qu’en 2018. La région totalise 10,3% des entreprises françaises du jeu vidéo avec des acteurs emblématiques basés sur le territoire de Montpellier Méditerranée Métropole tels qu’Ubisoft, Digixart et Plug In Digital. Elles emploient plus d’un millier de personnes avec un écosystème centré principalement autour de la Métropole de Montpellier.