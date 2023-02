Deux nouvelles “rues des écoles” à Montpellier

Dès la reprise des cours, le 6 mars, la municipalité de Montpellier met en place le dispositif “rue des écoles” autour de deux établissements supplémentaires.

Crédit photo : pixnio CC

Des changements dans le plan de circulation. La municipalité de Montpellier met en place le dispositif “rue des écoles” autour de deux établissements supplémentaires, après les vacances d’hiver, le 6 mars prochain.

« À chaque rentrée de vacances scolaires, de nouvelles “rues aux écoliers” sont créées à Montpellier afin de limiter la circulation motorisée aux abords des établissements scolaires, de favoriser les modes de transport doux aux heures d’entrée et de sortie et de construire des cheminements plus sûrs et agréables pour les enfants et leurs parents », explique la Mairie de Montpellier.

Une “rue des écoles” dans le quartier Mosson

Le dispositif “rue des écoles” est déployé depuis le 20 février sur la rue de Bari pour l’école James Joyce dans le quartier Mosson. Cette voie est « rendue piétonne entre la rue de Bologne et la rue de La Haye, pour sécuriser les abords de l’école James Joyce. Un itinéraire de contournement est mis en place par les rues de Bologne, d’Uppsala, de la Haye et de Bari », détaille la Mairie.

Le quartier de la Mosson est en pleine mutation. Dans le cadre du projet de renouvellement urbain, un chantier préparatoire est également mené rue de Bari, notamment pour améliorer l’accès à l’espace Gisèle Halimi et créer une aire piétonne.

Le dispositif déployé pour les écoles Anne Franck et Charles Dickens

Une “rue des écoles” est aussi mise en place pour les écoles Anne Frank et Charles Dickens dans le quartier Prés d’Arènes à Montpellier. « La première phase d’aménagement de la rue de l’Améthyste a débuté le 20 février pour sécuriser les bords des écoles Anne Frank et Charles Dickens », indique la municipalité. Cela implique une fermeture temporaire de cette rue jusqu’au 3 mars, et la mise à double sens de la rue de Rubis pendant ce temps pour un itinéraire de contournement.