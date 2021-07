Montpellier : la vitesse abaissée à 30 km/h dans toute la ville

La vitesse sera réduite à 30 km/h dans la ville de Montpellier à partir du 1er août prochain. Seuls certains grands axes conserveront la limitation actuelle.

Interdiction de rouler à plus de 30 km/h dans Montpellier à partir du 1er août prochain. C’est ce qu’a annoncé ce lundi le Maire de la ville Michaël Delafosse lors du conseil municipal. Le Maire de la ville Michaël Delafosse en avait fait une promesse de campagne et il l’a confirmé ce lundi. “Autour de l’ensemble des groupes scolaires et dans l’ensemble des quartiers, la vitesse sera abaissée à 30 km/h” a-t-il déclaré lors du conseil municipal.

” 50 km/h sera l’exception à Montpellier “

“Il y a une chose qui est épouvantable, c’est de recevoir le sms qui nous informe qu’un enfant a été percuté” a confié Michaël Delafosse. A partir du 1er août, “le 50 km/h sera l’exception à Montpellier” a déclaré le Maire. Seules les avenues de la Liberté, de la Justice, des Moulins, Paul-Rimbaud, Mendès-France, Près-d’Arènes, Colonel-Pavelet, François-Delmas et la route de Ganges conserveront leurs 50 kilomètres/heure.