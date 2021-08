Montpellier : quels établissements seront fermés le 15 août ?

À l’occasion de la fête de l’Assomption, ce dimanche 15 août, plusieurs établissements de la ville de Montpellier seront exceptionnellement fermés.

La fête de l’Assomption a beau tomber un dimanche cette année, ce 15 août reste un jour férié, qui va entraîner la fermeture de certains établissements publics. En voici la liste communiquée par la mairie de Montpellier :

-L’Hôtel de Ville

-Le centre de vaccination de l’Hôtel de Ville

-L’Hôtel de la Métropole

-Le site archéologique Lattara-Musée Henri Prades

-Le service de déclaration des décès de Grammont

-Le réseau des médiathèques

-Toutes les piscines de la métropole montpelliéraine, à l’exception de la piscine olympique Angelotti, qui sera ouverte de 9h à 13h15 et de 15h à 18h30.

Les cimetières, halles et marchés de plein air, l’office du tourisme et autres lieux culturels de la métropole de Montpellier resteront ouvert ce dimanche 15 août.

Source : Montpellier.fr