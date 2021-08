Montpellier : Une exposition gratuite pour commémorer la libération de la ville de l’occupation nazie

L’exposition “La Libération de Montpellier, août 1944” célèbre le 77ème anniversaire de la fin de l’occupation nazie. À découvrir sur l’Esplanade Charles-de-Gaulle jusqu’au 16 septembre.

Devoir de mémoire. Montpellier Méditerranée Métropole, la Ville, le service départemental de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre et le Centre Régional d’Histoire de la Résistance et de la Déportation présentent l’exposition intitulée “La Libération de Montpellier, août 1944“. Sur l’esplanade Charles-de-Gaulle, 15 panneaux imagés et leurs descriptifs ont été installés en l’honneur de quelques acteurs et événements marquants de cette partie de l’histoire. L’ensemble des affiches sont à découvrir jusqu’au 16 septembre.

Histoire de la libération

Après une longue période d’occupation nazie, Montpellier a progressivement été libérée à partir du 23 août 1944. Une semaine plus tard, les troupes du général Jean de Lattre de Tassigny, commandant de l’armée française, arrivèrent dans la ville. Le 2 septembre 1944, un défilé militaire organisé dans les rues de Montpellier marqua officiellement la fin de la période d’occupation. À l’occasion du 77ème anniversaire de cet événement historique, sur l’allée qui porte le nom du général, l’exposition propose au public de revivre en image les faits essentiels de la libération.

« Cette histoire-là, c’est l’histoire de notre liberté. Notre capacité à vivre librement vient du courage d’hommes et de femmes qui formèrent ce qu’André Malraux appela “le peuple de la nuit” », a déclaré hier Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de la Métropole, durant l’inauguration de l’exposition. Une série de commémorations a eu lieu tout au long de la journée, notamment avec la présence d’André Hautot, une des dernières voix de la résistance française.