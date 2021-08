Près de Montpellier : 235 832 euros collectés pour les enfants malades aux “24h Saint-Pierre” ce week-end

L’événement caritatif “24h Saint-Pierre”, qui s’est déroulé ce week-end à Palavas-les-flots, près de Montpellier, a permis d’atteindre les 235 832 euros pour les enfants malades pris en charge à la Fondation Saint-Pierre.

Le record est battu. La quatrième édition des “24h Saint-Pierre“, organisée à Palavas-les-flots, à proximité de Montpellier ce week-end, a permis de récolter près de 40 000 euros et ainsi d’atteindre un total de 235 832 euros au profit de l’association de la fondation Saint-Pierre. Avant le déroulement de l’événement sportif, les dons atteignaient plus de 195 000 euros. Et ce n’est pas encore terminé.

Durant le mois de septembre, un challenge “connecté” permettra de relever plusieurs défis dans toute la France et d’augmenter encore les bénéfices. Entre-temps, les dons sont toujours possibles sur le site de l’événement.

La totalité de la somme sera reversée aux enfants malades, en situation de handicap ou de fragilité sociale pris en charge au sein de la fondation Saint-Pierre. Chaque année, l’hôpital pédiatrique de soins de suite et de réadaptation accueille près de 10 000 enfants. En 2020, le record de la collecte était de 223 431 euros.

Du sport pour les enfants

Avant de participer aux épreuves sportives, chaque équipe inscrite a dû collecter (auprès de leur entourage ou dans leur entreprise, ndlr) au moins 1 500 euros pour valider leur participation. Suite à cela, elles ont pu disputer les épreuves sportives proposées ce week-end :

Le “Relai 24h”, durant lequel les équipes ont marché ou couru en relais dans la ville durant 24 heures. 4 654 kilomètres ont été parcourus.

Le “challenge entre Terre et Mer”, comprenant : une course de paddle géant, du Ninj’Aqua sur des modules gonflables et un tournoi de beach volley.

Au total, 95 équipes et près de 900 sportifs se sont mobilisés sur la plage de Palavas durant tout le week-end. 250 bénévoles ont prêté main-forte pour assurer le bon déroulement des épreuves.