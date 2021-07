L’Office de Tourisme de Lunel met en place un nouveau rendez-vous gratuit, le rallye historique et botanique.

Pour cette saison touristique, l’Office de Tourisme du Pays de Lunel vous propose des rendez-vous incontournables mais également des nouveautés, comme le Rallye historique et botanique.

Réalisé avec la collaboration du Musée Ambrussum, ce premier rallye historique et botanique est ouvert à tous les publics. Objectif : “vous faire découvrir les grandes étapes de l’alimentation des hommes”.

Un rallye à Lunel pour enrichir ses connaissances

Le concept s’appuie “sur le format des rallyes, une activité qui permet aux participants de découvrir différente facettes d’un lieu choisi au cours d’une course ou d’une promenade à l’aide d’un questionnaire. Armé d’un livret, les participants partent ainsi à la recherche des réponses aux questions : ils enrichissent leur connaissance ou apprennent l’histoire tout en découvrant un site”.

Pour cette première à Lunel, ce rallye historique et botanique “concentre le meilleur des deux sites historiques et patrimoniaux que sont le Musée Ambrussum et l’Arboretum de Lunel”. Mêlant histoire et botanique, le rallye emmènera le public à la découverte des grandes étapes de l’histoire de l’alimentation des hommes. “Des premiers chasseurs-cueilleurs au réseau commercial installé par l’Empire romain, jusqu’aux grandes importations de produits exotiques, les arbres conservés à l’arboretum vous raconteront cette histoire ! Sous forme de jeu où il vous faudra observer, récolter, sentir et explorer, vous repartirez plus cultivés !”

Un jeu de piste historique

Alors n’hésitez pas à participer à ce rallye : vous pourrez former votre équipe et partir dans ce jeu de piste historique en famille ou entre amis. L’accès est libre et gratuit sur réservation auprès de l’Office de Tourisme du Pays de Lunel.

Rendez-vous les 17 et 20 juillet, le 20 août et le 11 septembre 2021, de 10h à 19h à l’Arboretum de Lunel (10h-12h / 13h-15h / 15h-17h / 17h-19h). Entrée libre et gratuite sur réservation obligatoire. Plus d’infos au 04 67 71 01 37 ou sur le site de l’Office de Tourisme du Pays de Lunel.

Source : communiqué de presse