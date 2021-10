Que faire dans l’Hérault pendant les vacances de la Toussaint ?

Fête d’Halloween, parc d’attractions, journée dans la peau d’un détective, ou festival de cirque… Les activités et sorties à faire en famille sont multiples dans l’Hérault pour les vacances de la Toussaint. Voici la sélection du JT.

Une journée monstre à Frontignan la Peyrade

Cette année, la Ville de Frontignan a mis les bouchées doubles pour fêter Halloween. En effet, le Comité des fêtes et la Municipalité organisent de nombreuses animations, réparties sur toute la journée du 31 octobre, pour les petits comme pour les grands. Au programme, des séances de cinéma pour les plus jeunes le matin, avec petit-déjeuner et quiz spécial Halloween, et pour les plus âgés en fin de journée, au CinéMistral. Des manèges pour enfants toute l’après-midi au Plan du Bassin. Mais aussi un atelier de confection de masques dès 15h, suivi d’une “boum” terrifiante (pour les moins de 12 ans) à la salle de l’Aire. De quoi faire patienter les petits monstres jusqu’au traditionnel défilé en centre-ville qui démarrera à 19h du plan du Bassin, durant lequel vampires et autres créatures paraderont dans les rues. Les enfants pourront participer pour récolter le maximum de friandises. Cette journée sera clôturée par un grand bal d’Halloween à la salle de l’Aire (20h), animé par Cassou.

Infos pratiques : Le dimanche 31 octobre. Les réservations sont obligatoires au CinéMistral. Retrouvez tout le programme sur le site de la ville de Frontignan.

Des vacances bondissantes à Lunel

Courir, bondir, rebondir, passer à travers des obstacles et glisser sur des toboggans… Autant d’activités dont raffolent les enfants. Ils pourront justement profiter de l’installation d’un mini parc d’attractions à Lunel pour se défouler. Du 20 octobre au 7 novembre, la ville accueille, dans l’enceinte du parc Jean Hugo, le Kangoo Park. Composé de sept grandes structures gonflables et d’un trampoline avec élastiques, il offre aux enfants un espace de jeux dans lequel se dépenser, rire et s’amuser. Ils y retrouveront un grand toboggan sur le thème de Némo, d’immenses têtes de personnages célèbres, dont Olaf de la Reine des Neiges, ou d’animaux sauvages. Une montagne d’air et un trampoline seront également installés.

Infos pratiques : Du 20 octobre au 7 novembre, de 11h à 19h, parc Jean Hugo à Lunel. Destiné aux enfants de 3 à 12 ans. Tarifs : 6 € la demi-heure et 10 € l’heure pour les structures gonflables. 5 € la session pour les trampolines.

Jouer au détective à Montpellier

Les vacances de la Toussaint sont toujours un peu empreintes de mystère, de sorcellerie, d’horreur… et de crimes, Halloween oblige. Alors, la visite du Domaine du département de Pierresvives à Montpellier, qui accueille en ce moment même une exposition baptisée ‘’La science à la poursuite du crime’’, est de circonstance. Elle ravira les fans d’enquêtes policières. Ils y découvriront notamment le rôle d’Alphonse Bertillon, pionnier des experts policiers, qui a mis au point l’anthropométrie judiciaire. Cette technique criminalistique permet d’identifier des criminels à partir d’analyse biométrique et de photos de face et de profil. Au-delà de l’exposition, les visiteurs pourront également assister à des reconstitutions de scènes de crime par le service de la police technique et scientifique de Montpellier. Plus spécifiquement à destination des enfants, des ‘’Ateliers Crime’’ leur permettront de se glisser dans la peau d’un détective : escape game, atelier pour dessiner des portraits-robots, Cluedo géant, jeux de société à thème, fiction interactive…

Infos pratiques : Domaine du département de Pierresvives, 907 rue du Professeur Blayac à Montpellier. Entrée libre, du mardi au samedi de 10h à 19h. Visites guidées les mercredis à 16h et les samedis à 11h et 16h, inscriptions sur place.

S’émerveiller au cirque à Béziers

Pour la première fois, un festival dédié aux arts de la piste est programmé à la Scène de Bayssan, à Béziers. Pour le plus grand plaisir des petits, comme des grands, de nombreux artistes vont se succéder pour présenter aux spectateurs le cirque sous toutes ses formes. Représentations, ateliers découverte, projections de documentaires… Vous pénétrerez sous un chapiteau de féeries, d’acrobaties et de convivialité.

Ainsi, vous pourrez assister à de nombreux spectacles familiaux, adaptés à tous les âges. Pour les plus petits (à partir de 2 ans), le Théâtre Bascule propose une performance sur le thème du jonglage, quand la Compagnie Blabla travaillera sur le cirque d’objets et de mime. Les enfants de 6 ans et plus, pourront eux admirer des représentations de danse (“En attendant le grand soir”), de voltige (“FIQ”)… Pour finir en apothéose par une “Boum de clowns” sous le chapiteau temporaire installé sur le parvis du théâtre.

Et pour sensibiliser les enfants au monde du cirque, ils seront invités à participer à des ateliers d’initiation aux techniques des acrobates, comme les trapézistes.

Infos pratiques : Du 1er au 10 novembre, à la Scène de Bayssan, à Béziers. Tarif : 5 euros. Consultez le programme.