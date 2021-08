Hérault. Une opération de don du sang menée à Lunel

Une opération de don du sang sera menée jeudi 19 août à Lunel dans le département de l’Hérault.

L’Établissement français du sang (EFS) lance un appel aux dons à Lunel, dans le département de l’Hérault. Une collecte de sang sera organisée jeudi 19 août dans la salle Georges Brassens. Jusqu’à présent, les collectes se déroulaient à l’Hôpital de Lunel. Mais les protocoles sanitaires en vigueur ne permettent pas de maintenir l’organisation de ce rendez-vous dans un lieu de santé.

Pour réaliser un don du sang, il faut d’abord être en bonne santé, avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et enfin, et ne pas avoir été transfusé. A noter que la vaccination contre la Covid-19 n’empêche pas le don du sang.

Il existe certaines contre-indications, qui ne sont la plupart du temps que temporaires. Dans ces cas, il faudra envisager de différer son don de sang :

– si vous avez accouché ou subi une IVG, attendez six mois avant de faire un don ;

– si vous revenez de voyage en zone impaludée, il faut attendre quatre mois ;

– si vous vous êtes fait tatouer, mettre un piercing ou suite à une hospitalisation de plus de 24 heures, vous devrez attendre quatre mois avant de pouvoir donner votre sang ;

– si vous avez subi des soins dentaires, il vous est recommandé d’attendre de un à sept jours.

Infos pratiques : collecte de sang jeudi 19 août, de 14 heures à 19 h 30, à la salle Georges Brassens à Lunel.