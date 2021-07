Hérault : le Cracking Art s’installe à Lunel jusqu’au 30 octobre

Depuis le 11 juin, la ville de Lunel accueille une exposition éphémère de Cracking art. Des centaines de sculptures d’animaux réalisées en plastique recyclable vont envahir les rues jusqu’au 30 octobre.

Des éléphants aux escargots en passant par les poissons et les suricates, des centaines de statues d’animaux vont envahir la ville de Lunel jusqu’au 30 octobre. Après Paris, Milan, Sydney, New York, Venise, Bruxelles ou encore Prague, le collectif Cracking-Art-Group s’installe dans l’Hérault. C’est près de 150 sculptures très colorées et de taille démesurée qui prennent place partout dans les rues de Lunel. Les artistes souhaitent proposer au public un parcours déambulatoire dans différents lieux emblématiques de la ville. L’objectif est de faire découvrir leurs œuvres créées par recyclage de déchets plastiques.

Le cracking Art, des œuvres en plastique recyclable

Le collectif d’artistes recycle des matières comme la résine, le silicone, le plexiglas, voir certains objets du quotidien en œuvres d’art. Italiens, belges et français, ils proposent des expositions dans le monde entier. Au delà de l’aspect esthétique et culturel, leur objectif principal est d’interpeller le public sur les problématiques sociétales et environnementales.