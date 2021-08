Handball : le club de Montpellier (MHB) se rend à Lunel pour un match amical

Le club de handball de Montpellier se déplace à Lunel le 10 août pour affronter les joueurs de Tremblay-en-France dans le cadre d’un match amical.

L’équipe de handball de Montpellier (MHB) affrontera le club de Tremblay-en-France (TFHB), le 10 août prochain, pour un match amical à Lunel. Les deux équipes joueront à la Halle des sports intercommunale de Lunel, dans l’Hérault. La rencontre est programmée à 19h30. L’objectif pour les joueurs est de se remettre dans le bain et d’offrir un beau match aux amateurs de handball avant le début de la saison 2021-2022.

Le MHB, le club le plus titré de France

Seconds au championnat de France, le club de Montpellier est l’un des plus titré du handball français. Fondé en 1982, il évolue en première division depuis 1992 et comptabilise 14 titres de champion de France, 13 coupes de France, 10 coupes de la Ligue et 2 Ligues des champions. Un palmarès exceptionnel ! Lors de la saison 2011-2012, le MHB a réalisé un quadruplé avec le Trophée des champions, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France et le Championnat de France.

La jauge étant limitée, les inscriptions pour assister au match sont closes. Les spectateurs inscrits pourront accéder aux gradins en présentant un Pass sanitaire valide.