La Grande cavalcade de printemps de retour à Frontignan

C’est un rendez-vous festif incontournable de Frontignan. La commune du sud-est de l’Hérault accueillera ce dimanche 22 mai sa traditionnelle Grande cavalcade de printemps. Au menu : aubades, fanfares, défilé de chars…

La commune de Frontignan est classée “station de tourisme”. CC-BY-SA Fagairolles 34

L’heure sera à la fête ce dimanche 22 mai à Frontignan. Les rues de la commune héraultaise seront animées à l’occasion de la Grande cavalcade de printemps. L’équipe du comité des fêtes s’est chargée de l’organisation de cet évènement destiné aux petits comme aux grands. Les habitants retrouveront alors “ses aubades et son incontournable corso de fanfares, peñas, chars et l’apparition d’un nouveau personnage”, énumère la ville de Frontignan sur son site.

Les animations seront en effet diverses. Costumes traditionnels et déguisements de fête viendront accompagner les danses, les chants et la parade de chars de la Grande cavalcade. Le village et ses habitants seront célébrés pendant l’évènement, notamment à travers le nouveau venu de cette édition…

Le personnage inédit en question est le Roi des ventres bleus. Il fera sa première apparition dans le cortège, baigné dans les musiques, paillettes et cotillons. Pour rappel, les ventres bleus est le surnom des habitants de Frontignan, en référence à une légende. L’origine de ce sobriquet pourrait être liée à une spécialité locale passée dans la teinture des tissus. D’autres évoquent une histoire de la mythologie grecque. L’objectif est en tous cas de mettre à l’honneur la culture et le patrimoine de la ville.

La circulation perturbée

“Afin d’assurer le bon déroulement de la cavalcade et la sécurité de ses nombreux participants, il est instauré des interdictions de circuler et de stationner sur les parcours”, informe cependant la commune. Le dispositif perturbera donc la circulation. Les automobilistes pourront se référer à la signalisation provisoire et aux arrêtés préalablement affichés dans le centre de Frontignan.

Inès Desnot