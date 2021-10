La Foire Exposition de Montpellier débute aujourd’hui, demandez le programme !

L’édition 2021 de la Foire Exposition débute aujourd’hui à Montpellier. Plus de 400 exposants occupent l’Arena jusqu’au 18 octobre prochain. Au programme : animations, concours, shopping et exposition sur le thème de Tokyo.

Après deux ans d’attente, la traditionnelle Foire Exposition de Montpellier fait son grand retour. Plus de 400 exposants vont occuper le Parc durant près de deux semaines, jusqu’au 18 octobre prochain. Ils proposent à la vente des produits en tous genres, du bien-être à la cuisine, en passant par le textile, l’automobile, l’habitat, la décoration, l’électroménager, le sport, les jardins, l’artisanat du monde, le tourisme… De nombreux démonstrateurs animeront ces journées et se feront un plaisir de vous expliquer toutes les particularités de leurs services ou marchandises. Une petite fête foraine est également installée dans l’espace extérieur, au cœur de l’exposition.

Le Hall B4 dédié à l’expo Tokyo

Cette année, la Foire propose aux visiteurs de voyager en direction du Japon, et plus précisément, de sa capitale : Tokyo. L’occasion de découvrir les grands moments de l’histoire de la ville et de son évolution contemporaine.

Les coutumes ancestrales de l’Empire du soleil levant sont également mises à l’honneur, « des vénérables Samouraïs jusqu’à l’Empereur Meiji, puis de l’ouverture de l’Empire du soleil levant jusqu’à la vie trépidante du Tokyo du XXIème siècle en passant par les incontournables mangas », présentent les organisateurs.

Des week-ends thématiques

Le premier week-end de l’événement, ces samedi 9 et dimanche 10 octobre, est placé sous le signe du “e-sport”. Des tournois, tables rondes et concours de cosplay sont organisés pour tous les fans de jeux vidéo et de leur univers.

Le second, la semaine prochaine, mettra à l’honneur les vins de la région. Une cinquantaine de professionnels représentant les terroirs et les saveurs du Languedoc seront présents dans ce qui est appelé un “véritable salon” par les organisateurs. Cet événement se déroulera dans le Hall B5 du Parc des expositions.

Informations pratiques : pass sanitaire et masques obligatoires. Tarif : 5 euros pour une réservation en ligne ou en tarif réduit, et 7 euros pour l’achat d’une entrée sur place. Ouvert tous les jours de 10h à 19h (lundi 18 octobre : fermeture à 18h). Animaux non autorisés.