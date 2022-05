Deux chercheurs Occitans nominés pour le Prix de l’inventeur européen

Les noms des finalistes pour le prix de l’inventeur européen sont tombés ce mardi et parmi ceux-là 2 viennent d’Occitanie: Claude Grison et Frédéric Pasternak.

Image d’illustration de la remise du prix de l’inventeur européen.(Julius Blum GmbH/CC BY-SA 4.0/Wikimedia commons)

Claude Grison et Frédéric Pasternak, deux chercheurs venant d’Occitanie, figurent parmi les treize finalistes du Prix de l’inventeur européen 2022. Ce prix est décerné par l’Office européen des brevet aux projets les plus innovants et créatifs des chercheurs du Vieux continent.

Des inventions pour lutter contre des problématiques environnementales

Les deux représentants régionaux cherchent des solutions aux problématiques environnementales. L’équipe de Claude Grison, chercheuse au CNRS à Montpellier, utilise des plantes pour décontaminer les sols des métaux lourds. Celles-ci absorbent ces minerais et en font des “éco-catalyseurs” qui s’avèrent encore plus efficaces que les catalyseurs classiques. Cette innovation permet à la fois de dépolluer les sols et d’améliorer l’efficacité de certains procédés chimiques lors de la création de produits industriels comme les cosmétiques.

Frédéric Pasternak, scientifique chez Airbus Defence and Space à Toulouse, a quant à lui créé un instrument pour améliorer la précision des satellites. Cela pourra permettre de suivre plus efficacement le réchauffement climatique et donc d’offrir des prévisions météorologiques bien plus efficaces.

Le climat au cœur des inventions de l’édition 2022

Tout comme l’instrument révolutionnaire de Frédéric Pasternak, le climat est le thème central de près de la moitié des projets des finalistes. Contrairement à l’année dernière où le climat ne s’était pas imposé. C’est le travail dans le domaine numérique d’une équipe suisse qui a remporté le prix.

Les récompenses sont attribuées après un vote des internautes. Le résultat sera donc un reflet des préoccupations des votants et permettra de jauger si le réchauffement climatique est devenu plus important pour le grand public. Les résultats seront annoncés le 21 Juin 2022.

Bell Corentin