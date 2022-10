Hérault. Une exposition pour découvrir des territoires inexplorés

L’exposition “Le monde d’ailleurs”, à voir dans le château du domaine de Restinclières, à Prades-le-Lez, dans l’Hérault, propose de découvrir des territoires inexplorés.

Un ensemble corallien des récifs de Mayotte. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Frédéric Ducarme – Wikimedia commons

Le château du domaine de Restinclières, à Prades-le-Lez, près de Montpellier, accueille l’exposition “Le monde d’ailleurs” jusqu’au 31 décembre. Elle est en réalité composée par trois expositions, toutes conçues par l’Institut de recherche pour le développement. Il s’agit de “Lengguru, un monde perdu”, “Natura Maxima”, et du “Voyage au cœur des récifs coralliens”.

La première invite les curieux « au cœur de l’un des derniers territoires inexplorés de la planète, aux confins de l’Indonésie, en Papouasie occidentale sur l’île de Nouvelle-Guinée. Pendant six semaines, fin 2014, le massif de Lengguru, vieux de 10 millions d’années, isolé et difficile d’accès, a été parcouru par 74 chercheurs européens et indonésiens, pour la plus importante expédition scientifique jamais menée en Indonésie. »

La deuxième, “Natura maxima”, est une exposition de photographies prises en Equateur, l’un des pays de la planète où la diversité biologique est la plus grande. « Elle invite à découvrir les innombrables espèces d’animaux et de plantes abritées par les paysages équatoriens qui ont fasciné les explorateurs et les scientifiques », selon l’IRD. Depuis les versants des Andes jusqu’au cœur de la forêt amazonienne, les clichés révèlent une nature pleine de formes et de couleurs.

La troisième exposition emmène les visiteurs dans une plongée à la découverte des récifs coralliens. « Accompagnées de textes courts et pédagogiques, ces illustrations permettent de découvrir notamment l’étonnante biologie du corail, l’exceptionnelle richesse de la biodiversité que recèlent les récifs coralliens, leur rôle de protection des littoraux, mais aussi les multiples menaces qui pèsent aujourd’hui sur ces écosystèmes », indique l’IRD.

Informations pratiques : exposition “Le monde d’ailleurs”, jusqu’au 31 décembre au domaine de Restinclières, à Prades-le-Lez, dans l’Hérault. D’autres précisions sont sur le site du domaine.