Hérault. Six mois de travaux sur la RD 28 entre Béziers et Bessan

Le conseil départemental de l’Hérault donne le coup d’envoi de six mois de travaux sur la RD 28 entre Béziers et Bessan. Ils visent notamment à élargir la route. Pendant la durée des travaux, la circulation sur la RD 28 sera maintenue sur une voie provisoire.

Le conseil départemental de l’Hérault annonce six mois de travaux pour élargir la route départementale 28 entre Béziers et Bessan. Photo d’illustration. Crédit photo : CC BY SA Chabe01 – Wikimedia commons

Les automobilistes devront prendre leur mal en patience. Mais c’est pour la bonne cause. Le conseil départemental de l’Hérault poursuit le chantier d’aménagement de la RD 28 entre Béziers et Bessan. Il annonce, ce mardi 15 novembre, une nouvelle salve de travaux pour une durée de six mois. L’objectif est notamment d’élargir la route.

Des travaux d’élargissement sur la RD 28 entre Béziers et Bessan

« Après les travaux de contournement du Domaine de Coussergues, réalisés en 2020, dans la commune de Montblanc, cette autre section dénommée Butte des Poissonniers prolonge l’élargissement de la route sur 1,5 km pour sécuriser l’ensemble des déplacements sur cet axe », indique le conseil départemental. « Les accotements revêtus ou “bandes multifonctions” de 1,5 mètre de large, permettront d’assurer particulièrement la sécurité des cyclistes. »

« Un nouveau bassin de rétention sera construit pour traiter les eaux pluviales routières avant rejet dans le milieu naturel. Ces travaux fluidifieront et sécuriseront le trafic, notamment pour l’accès à l’Ecopole Valohe depuis Bessan », explique aussi le Département.

La circulation maintenue durant le chantier

Pendant la durée des travaux, la circulation sur la RD 28 sera maintenue sur une voie provisoire au droit des travaux et avec un alternat par feux adapté en fonction de l’avancement du chantier, fait savoir le conseil départemental. La vitesse sur ce tronçon sera de 80 km/h comme sur les sections voisines.