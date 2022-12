Coupe du monde. Un écran géant à Béziers pour la finale

Le match de la finale de la Coupe du monde au Qatar entre la France et l’Argentine sera diffusé sur un écran géant dans la ville de Béziers dimanche 18 décembre.

La finale de la Coupe du monde au Qatar entre la France et l’Argentine sera diffusée sur un écran géant à Béziers dimanche 18 décembre. Photo d’illustration. Crédit photo : CC Bicanski – pixnio

Voilà de quoi ravir les fans de foot. Le match de la finale de la Coupe du monde au Qatar opposant l’équipe de France et l’Argentine sera diffusé sur un écran géant dans la ville de Béziers, dans l’Hérault, dimanche 18 décembre à partir de 16 heures. L’annonce a été faite sur les réseaux sociaux de la municipalité.

La diffusion du match aura lieu sur la place de la mairie. Ce qui devrait permettre de recevoir un maximum de supporters dans cette ville de 78 000 habitants. En conséquence, et pour la sécurité de tous, la rue Flourens et l’avenue Alphonse Mas seront fermées à la circulation à partir de 15 heures.

La Coupe du monde à Béziers et dans plusieurs villes d’Occitanie

Dans l’emballement du mouvement de boycott de la Coupe du monde au Qatar, critiqué pour ne pas respecter les droits humains et son impact environnemental, plusieurs villes ont décidé de ne pas organiser de projection des matchs sur des écrans géants. Parmi elles, Paris, Rodez, Marseille, Bordeaux et Toulouse.

Mais depuis la qualification des Bleus en finale de la Coupe du monde, plusieurs villes ont fait savoir qu’elles proposeront une diffusion du match. En Occitanie, c’est notamment le cas de Condom et Fleurance, dans le Gers, Le Sequestre et Mazamet dans le Tarn, ou encore Cajarc dans le Lot.

Des audiences records pour le Mondial la télévision

À son arrivée à Bruxelles jeudi 15 décembre pour un sommet européen, Emmanuel Macron a évoqué devant la presse les appels au boycott de la compétition.

« Il y avait beaucoup de débats. Les gens disaient “On ne va pas suivre, on boycotte à la télévision” », a rappelé le chef de l’État. Et de lancer : « Les chiffres sont là ! » Il fait ainsi référence aux audiences enregistrées par TF1. La chaîne a enregistré 20,69 millions de téléspectateurs pour la qualification des Bleus en finale, mercredi 14 décembre, selon Médiamétrie. C’est la meilleure audience d’un programme télé depuis la finale de l’Euro en 2016 entre la France et le Portugal, vue par 20,8 millions de personnes sur M6.