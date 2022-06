Béziers. La scène de Bayssan met en lumière les arts de la rue

Dimanche 19 juin 2022, la scène de Bayssan à Béziers dans l’Hérault accueille musique cirque, théâtre et déambulations le temps d’une journée. Un programme spécial plein air.

« A l’air libre ! », le thème principal de la scène de Bayssan. Ce dimanche 19 juin, la culture s’installe au domaine de Bayssan à Béziers dans l’Hérault et fête les arts de la rue. Tout au long de la journée, musique, cirque, théâtre et déambulations prennent possession des lieux pour le plaisir des yeux et des oreilles.

La programmation de la scène de Bayssan de ce dimanche

Au total, le conseil départemental de l’Hérault prévoit sept rendez-vous tout au long de ce dimanche. Les horaires et leur résumé sont les suivants :

A 11h – Les animaux de la Compagnie. « Dans une fable moderne menée par des animaux musiciens : on suit l’histoire de Jacques, un paysan dont la ferme a brûlé. Lui, sa femme et son frère, présentateur télé se demandent qui a fait ça, et que faire ensuite. Les Animaux de la Compagnie mêlent théâtre de plein air et musique traditionnelle du Centre France ».

A 11h30 et à 14h – Tire-toi de mon herbe Bambi ! Accessible à partir de 7 ans. « Tire-toi de mon herbe Bambi ! est une fable loufoque et métaphorique autour de l'esprit de propriété et de notre rapport ambigu à la nature… Une petite forme irrésistible de poésie visuelle et d'humour noir entre théâtre d'objets et marionnettes sur table ».

Deux rendez-vous : à 14h45 et à 17h – Hêtre. « Une jeune femme s'éloigne peu à peu du monde du réel et entre dans une forêt de mystères et de songes. Son corps liane s'approche, s'insinue, se glisse jusqu'à se fondre dans le bois. Dans cet instant de solitude, elle ne s'enferme pas ».

A 15h30 – Pelat. « Pelat est une performance qui efface les frontières entre la danse, le cirque, le théâtre, le public et le spectacle… Un retour naturel vers des techniques artisanales et des souvenirs personnels. Pour ce solo acrobatique, Joan Català s'inspire des fêtes catalanes traditionnelles et invite sur scène quatre spectateurs pour l'accompagner par le chant ou la danse »

A partir de 8 ans, à 18h – Bel horizon. « Nous aimons parler de Western Asiatique. Cette appellation est un moteur à sensations, de temps, de grandeur d'espace, de possibles. Elle nous rapproche de l'Orient, nous désoriente ou nous oriente différemment selon les points de vue…" Le G.Bistaki Le collectif de 8 danseurs et jongleurs invente un cirque chorégraphique in situ et s'épanouit en lien avec les caractéristiques spatiales et sociales du lieu ».

L’entrée des spectacles est à cinq euros et sur réservation dans la mesure des places disponibles par téléphone : 04 67 28 37 32.