Fête votive, visites, dégustations : que faire pendant les vacances d’été dans l’Hérault ?

Durant les vacances d’été, le Journal Toulousain vous propose une sélection d’activités en Occitanie : aujourd’hui, direction l’Hérault où vous pouvez, par exemple, visiter un ancien Castrum médiéval sur les hauteurs de Saint-Gervais-sur-Mare, participer à la traditionnelle fête votive de Mauguio, déguster des vins du Languedoc pendant les Estivales de Villeneuve-lès-Maguelone ou encore résoudre une enquête au cœur de la ville d’Agde.

Plongez dans la tradition camarguaise pendant votre séjour dans l’Hérault

Si vous avez choisi de passer vos vacances d’été dans l’Hérault, ne ratez pas l’une des plus grandes fêtes traditionnelles de la région : la fête votive de Mauguio. L’événement débute le samedi 13 août prochain et durera plus d’une semaine. Au programme, courses camarguaises, animations taurines, toros piscines dans les arènes… Assistez également aux encierros, durant lesquelles des taureaux sont lâchés dans un parcours sécurisé mis en place dans le centre de la ville, mais aussi aux bandidos et aux abrivados, qui prennent la forme de défilés taurins accompagnés de gardians à cheval.

Pour vous immerger un peu plus dans la tradition camarguaise, participez à l’une des “ferrades” organisées durant la semaine dans les manades environnantes. Vous verrez alors les “gardians” marquer les taureaux au fer rouge pour qu’ils portent la marque de leur propriétaire.

Enfin, des “bals” sont organisés chaque soir au cœur de Mauguio, sur la place de la Libération. Vous pourrez profiter des restaurants et des bars environnants pour vous restaurer en début de soirée avant de danser sur les musiques des orchestres invités.

Infos pratiques : Fête votive de Mauguio, du samedi 13 au dimanche 21 août. Gratuit, sauf entrée dans les arènes. Programme complet.

Prenez de la hauteur pendant les vacances d’été

La Maison Cévenole des arts et des traditions populaires vous propose chaque jeudi de l’été de participer à une visite guidée du Castrum médiéval de Neyran, situé sur la commune de Saint-Gervais-sur-Mare, dans le Nord de l’Hérault.

Le site a fait l’objet de plusieurs années de fouilles archéologiques pour en déterminer les anciennes fonctions. Il présente des constructions, dont certaines semi-troglodytes, érigées entre le XIe et le XVe siècle. Il est encore possible de voir un clocher et certaines parties d’une chapelle, des remparts, et des tours de guet. De plus, le Castrum offre une superbe vue panoramique sur les Monts d’Orb, les premiers contreforts de l’Espinouse et la commune de Saint-Gervais-sur-Mare.

L’accès au site nécessite environ 45 minutes de randonnée sur un petit chemin que vous devrez également emprunter pour redescendre dans le village. Suite à la visite, profitez d’une “planche dégustation” de produits locaux au sein de la brasserie “Le Saint-Gervais” (compris dans la visite) ou déjeunez dans une des auberges de la ville avant d’en visiter tous les recoins.

Infos pratiques : Les jeudis de Neyran, rendez-vous à la Maison cévenole, 12 rue du Pont, Saint-Gervais-sur-Mare. Les jeudis 11, 18 et 25 août de 9h30 à 12h30.

Prix : 5 euros ou 14,90 euros pour visite + repas. Inscriptions au 04 67 23 68 88.

À la découverte du terroir de l’Hérault

La Maison des vins du Languedoc vous donne rendez-vous aux Estivales de Villeneuve-lès-Maguelone pendant les vacances d’été sur le littoral héraultais. Chaque mercredi, en soirée, des vignerons de l’AOC Languedoc vous accueillent dans un cadre convivial à la passerelle du Pilou, aux portes de la superbe cathédrale de Maguelone entre quatre étangs, pour vous faire déguster une sélection de leurs meilleurs vins.

Sur place, des espaces de restauration vous permettront de savourer des tapas typiques de la région, comme de la fougasse d’Aigues-Mortes, des couteaux à la plancha, des huîtres, des moules, des tielles, de la saucisse de taureau ou encore de la rouille de seiche. Des concerts sont également organisés durant les festivités pour animer vos soirées avec du swing, du rock et le meilleur de la chanson française.

Infos pratiques : Les Estivales, passerelle du Pilou, Villeneuve-lès-Maguelone. Chaque mercredi jusqu’au 31 août, de 19h à 23h.

Tarifs : gratuit jusqu’à 17 ans, 3 euros pour une entrée, 6 euros pour deux tickets de dégustation. Inscriptions en ligne.

Visitez Agde autrement pendant les vacances d’été

Après vous être prélassé sur le sable fin, l’office du tourisme d’Agde vous propose de partir à la découverte de la ville en participant à une expérience pour le moins originale. Embarquez pour un voyage historique en vous inscrivant au prochain “Mystery Game” : une visite guidée dans les ruelles de la ville durant laquelle vous vous glisserez dans la peau de véritables enquêteurs pour percer certains mystères.

En effet, votre mission sera d’aider le détective Kabold (personnage fictif) à traquer les criminels. Mais pas n’importe lesquels. Ceux qui naviguent à travers le temps. Pour cela, vous devrez, vous aussi, plonger dans l’Histoire de la ville à la découverte de ses secrets, de son patrimoine et de ses lieux emblématiques. Des épreuves doivent être accomplies et des énigmes résolues à chaque étape. Mais attention, le temps est compté.

Infos pratiques : Mystery Game, office du tourisme, 1 rue du 4 septembre, Agde. Le mercredi 17 août, plusieurs départs entre 15h et 20h30.

Durée : 1h à 1h30. Tarifs : 10 euros ou 30 euros par équipe de 3 à 5 personnes. Renseignements et inscriptions au 06 10 35 16 01.