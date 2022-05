Hérault : premier bilan de la lutte contre l’habitat indigne

Après le recensement d’environ 40 000 logements privés considérés comme “habitats indignes”, la préfecture de l’Hérault a décidé de lutter activement contre ce phénomène. Hugues Moutouh, préfet du département, a présenté, ce jeudi 19 mai, le bilan du premier plan pluriannuel mis en place pour endiguer ce problème.

Près de 40 000 logements sont considérés comme indignes dans l’Hérault. Flickr/CC BY-NC-SA slworking2

La préfecture de l’Hérault se bat, depuis trois ans, contre l’habitat indigne. Près de 40 000 logements privés sont considérés comme insalubres dans le département, un chiffre deux à trois fois plus élevé que la moyenne nationale. La préfecture de l’Hérault a lancé, en 2019, un plan départemental de lutte contre l’habitat indigne afin d’endiguer ce phénomène.

Lors de la réunion du comité de pilotage de la politique de lutte contre l’habitat indigne, qui a eu lieu ce jeudi 19 mai, Hugues Moutouh, le préfet de l’Hérault, a présenté le bilan du dispositif, mis en place entre 2019 et 2021. En présence des procureurs de la République de Montpellier et de Béziers, mais aussi d’élus, d’associations et de partenaires concernés, il a annoncé les différents résultats obtenus par les acteurs locaux au cours des trois dernières années :

800 signalements par an

un nombre croissant de contrôles de la Caisse d’allocations familiales (CAF) : constats de non-décence multipliés par quatre depuis 2015

150 arrêtés préfectoraux de traitement de l’insalubrité par an

près de 40 titres d’astreinte émis et plus d’une dizaine de travaux d’office conduits par les services de l’État au frais des propriétaires bailleurs indélicats

la mobilisation des services des collectivités pour mettre en place les comités locaux de lutte et le dispositif du permis de louer.

Une lutte qui va se poursuivre dans les années à venir

Grâce à ces résultats, le comité de pilotage va développer un nouveau plan pluriannuel de lutte contre l’habitat indigne. Les propositions d’actions prioritaires ont été débattues, et le dispositif sera présenté à la rentrée de septembre 2022. Les objectifs annoncés par la préfecture sont le renforcement du repérage et du traitement des signalements, la lutte contre les marchands de sommeil, et la prévention envers les propriétaires des risques encourus, mais aussi des dispositifs dont ils peuvent bénéficier pour rénover les logements mis à la location.

Elioth Salmon