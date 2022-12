Hérault Mobility, un GPS pour les personnes en situation de handicap

La plateforme Hérault Mobility propose des itinéraires à destination des vacanciers ou habitants du territoire en situation de handicap. L’objectif est de faciliter leurs déplacements et d’améliorer l’accès à certains lieux publics ou commerces.

Le Conseil départemental et l’office du tourisme de l’Hérault continuent de développer l’application “Hérault Mobility“. La plateforme, accessible depuis près de dix ans, est pensée pour faciliter les déplacements des vacanciers et des habitants du département en situation de handicap moteur ou visuel. L’objectif de ce “carnet de voyage numérique” est de mieux guider ces personnes, notamment grâce à des itinéraires faciles d’accès.

Comment fonctionne Hérault Mobility ?

Le principe d’utilisation de la plateforme Hérault Mobility est simple. L’utilisateur doit renseigner le point de départ dans lequel il se trouve et le lieu d’arrivée qu’il souhaite atteindre. Puis, l’application calcule les itinéraires à emprunter en fonction de leur niveau d’accessibilité.

Sur la carte, qui fonctionne comme un GPS classique, les rues sont classées par couleurs. Vertes : elles sont adaptées aux vacanciers ou habitants en situation de handicap. Oranges : elles le sont que partiellement. Rouges : elles sont complètement déconseillées, soit parce que les fauteuils roulants ne peuvent pas monter sur les trottoirs, soit parce que les routes sont trop pentues, soit parce que de trop nombreuses racines dépassent de la chaussée etc.

Accessibilité des commerces, des lieux publics

Le GPS ne calcule pas le chemin le plus court, mais bel et bien le plus pratique et le plus confortable pour une personne en situation de handicap. Sur la carte, les usagers peuvent également choisir de voir apparaître des “points d’intérêt”, c’est-à-dire des commerces, des établissements de loisirs, culturels ou de soins, mais aussi des parcs et des jardins. Le code couleur est également appliqué ici. Les structures inaccessibles sont signalées en rouge, celles partiellement accessibles en orange et celles facile d’accès en vert. Une rubrique “SOS”, dans laquelle les numéros d’urgence sont répertoriés, est également mise à disposition des utilisateurs.