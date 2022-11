Hérault. Fin de l’interdiction de vendre des moules de l’étang de Thau

La préfecture de l’Hérault annonce la levée de toutes les restrictions de récolte, de commercialisation et de consommation des moules et des palourdes de l’étang de Thau.

La préfecture de l’Hérault annonce la levée des restrictions de consommation des moules et des palourdes de l’étang de Thau. Photo d’illustration. CC joycemay

Une bonne nouvelle pour les amateurs de fruits de mer. La préfecture de l’Hérault annonce jeudi 10 novembre la levée de toutes les restrictions concernant la récolte, la commercialisation et la consommation des moules et des palourdes de l’étang de Thau.

« Le Préfet de l’Hérault a décidé de lever l’interdiction de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l’expédition, de la distribution et de la commercialisation en vue de la consommation humaine des coquillages des zones de l’étang de Thau », écrit la préfecture héraultaise dans un communiqué.

Deuxième interdiction sur les moules et palourdes de l’étang de Thau

La préfecture de l’Hérault avait décidé d’interdire la récolte et la commercialisation des moules et des palourdes de l’étang de Thau depuis le 22 octobre. Cette décision a été prise à cause de la présence d’une toxine rendant ces coquillages impropres à la consommation. Ces toxines, apportées par des végétaux microscopiques, les phytoplanctons, ne peuvent être détruites par la cuisson. En revanche, les escargots et tout autre gastéropode n’étaient pas concernés par la contamination. Ils sont donc restés consommables.

Il s’agit de la deuxième interdiction de l’année 2022. La première remonte au mois de janvier. Elle avait duré une quinzaine de jours.

La levée des restrictions fait suite à « des résultats parus ce jour (jeudi, ndlr) des recherches de toxines lipophiles effectuées dans le cadre du réseau Rephytox sur les moules de l’étang de Thau », indique la préfecture.

La carte actualisée des interdictions sanitaires de récolte de coquillages se trouve sur le site internet de l’OIEAU : http://www.atlas-sanitaire-coquillages.fr/statuts ou sur l’application QualitéCoq.