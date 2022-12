Hérault. Des conséquences après un cas de grippe aviaire dans le Gard

Plusieurs communes de l’Hérault sont placées sous surveillance après la détection d’un cas de grippe aviaire, hautement pathogène, dans le Gard.

CC Tsaag Valren-Wikimedia

La grippe aviaire impose encore des contraintes. Le virus de l’influenza aviaire hautement pathogène a de nouveau été identifié le 29 novembre sur un cygne retrouvé mort sur le territoire de la commune du Cailar, dans le Gard, font savoir les services de l’État. C’est pourquoi, le préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, a signé un nouvel arrêté pour élargir la zone de contrôle temporaire (ZCT) instaurée depuis le 16 novembre, après l’identification d’un précédent cas, déjà dans le Gard.

La mise en place d’une ZCT implique l’application d’une série de mesures :

· Tout détenteur de volailles et d’oiseaux captifs doit se déclarer, pour les particuliers, auprès des mairies, et pour les professionnels auprès de la DDPP ;

· Toutes les volailles et les oiseaux captifs doivent être maintenus en permanence à l’intérieur de bâtiments ou sous filet, et l’alimentation et l’abreuvement doient être protégés ;

· Les mouvements de personnes, d’animaux domestiques, de véhicules au sein des exploitations (commerciales ou non) doivent être limités au strict nécessaire et, à défaut, respecter des mesures de biosécurité renforcée ;

· Le transport et l’introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes ainsi que celui des appelants sont réglementés ;

· Une surveillance accrue de l’avifaune sera réalisée durant la période de maintien de cette ZCT.

Vingt-et-un jours de surveillance dans l’Hérault après un cas de grippe aviaire

« La zone de contrôle temporaire pourra être levée a minima au bout de 21 jours si aucun nouveau cas d’influenza aviaire n’est identifié », selon la préfecture héraultaise.

En attendant, cette dernière demande « de ne pas s’approcher, ni nourrir, ni manipuler les oiseaux sauvages sur cette zone pour éviter tout risque de diffusion du virus. En cas de découverte d’un oiseau sauvage mort, il convient de prévenir la mairie du lieu concerné qui prendra contact avec l’office français de la biodiversité (OFB) », indique la préfecture de l’Hérault.

La liste des communes héraultaises concernées par la ZCT

– BAILLARGUES

– BOISSERON

– CANDILLARGUES

– CASTRIES

– LA GRANDE-MOTTE

– LANSARGUES

– LUNEL

– LUNEL-VIEL

– MARSILLARGUES

– MAUGUIO

– MUDAISON

– RESTINCLIERES

– SAINT-AUNES

– SAINT-BRES

– SAINT-CHRISTOL

– SAINT-GENIES-DES-MOURGUES

– SAINT-JUST

– SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN

– SAINT-SERIES

– SATURARGUES

– VALERGUES

– VERARGUES

– VILLETELLE