Carburant. Extension de la liste des véhicules prioritaires dans l’Hérault

Face aux difficultés d’approvisionnement en carburant dans les stations-service, des nouvelles professions rejoignent la liste des véhicules prioritaires dans l’Hérault.

Sous la pression du gouvernement et de 18 jours de grève, le groupe TotalEnergies et deux syndicats majoritaires, la CFDT et CFE-CGC, ont trouvé un accord pour une augmentation de salaire de 7% en plus de primes, vendredi 14 octobre. En revanche, la CGT, qui est à l’origine du mouvement, refuse tout accord.

En attendant un retour à la normale, les automobilistes rencontrent des difficultés d’approvisionnement en carburant dans les stations-service. C’est pourquoi, le préfet de l’Hérault Hugues Moutouh a signé, jeudi 13 octobre, un nouvel arrêté réglementant la distribution des produits pétroliers dans le département.

Cet arrêté prévoit une extension de la liste des usagers et services prioritaires bénéficiant d’une file réservée à l’approvisionnement en carburant dans dix stations-service de Montpellier et de l’Hérault.

Quels sont les véhicules prioritaires dans l’Hérault pendant la pénurie de carburant ?

Les véhicules des ministères de l’Armée et de la Justice, les véhicules de soignants, des services de dépannages, et de soins aux défunts, sont désormais considérés comme prioritaires. Ils peuvent utiliser les files réservées dans les stations-service, au même titre que la police nationale, la gendarmerie nationale, les sapeurs-pompiers et les véhicules d’urgence sanitaire (SAMU, SMUR, ambulances privées et véhicules sanitaires légers).

« Les véhicules des usagers et services prioritaires mentionnés dans le tableau infra bénéficient, pour s’approvisionner en carburant, d’une file réservée dans dix stations-service de l’Hérault. Il appartient à chaque conducteur concerné de présenter un justificatif de l’exercice de ses activités (sérigraphie du véhicule, carte professionnelle, caducée etc.) », selon la préfecture.

Voici les stations concernées par les files prioritaires

Montpellier : Carrefour Market, 1742 avenue de Toulouse

Montpellier : Auchan, 1 avenue Villeneuve d’Angoulème

Montpellier : TotalEnergies, 567 avenue de la justice de Castelnau

Béziers : Casino Carburants, Avenue Jean Moulin

Béziers : Accès TotalEnergies, 43 avenue Rhin et Danube

Sète : Auchan, Les métairies

Balaruc-les-Bains : Accès TotalEnergies, Route de Sète ZAM

Lodève : AVIA, Avenue de Montpellier

Clermont-L’Hérault : Intermarché, 2 rue du Servent Zae Les Tannes Basses

Agde : Total, 1 avenue de Belle Isle