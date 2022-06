Vigilance rouge canicule. Le département des Hautes-Pyrénées annule les manifestations extérieures

Après être passé en vigilance rouge canicule ce vendredi 17 juin, le département des Hautes-Pyrénées annonce l’annulation de certaines manifestations extérieures en raison de ces très fortes chaleurs.

Cet arrêté préfectoral sera en place de 12h à 19h. © Gala Jacquin

L’épisode de très fortes températures continue. Et dans les Hautes-Pyrénées, la vigilance rouge canicule est en place depuis ce vendredi 17 juin. La préfecture a alors annoncé en fin de journée que les manifestations extérieures du samedi 18 juin après-midi sont interdites. Cet arrêté préfectoral sera en place de 12h à 19h. Toutes manifestations prévues à l’extérieur sont donc interdites dans ces horaires-là.

Bandas, batucadas, concerts et inauguration… les manifestations extérieures annulées ou reportées

En ayant cette interdiction en tête, la mairie de Tarbes fait état des lieux des événements concernés à Tarbes. Elle évoque notamment les Casetas qui devaient ouvrir à 17h, mais qui ouvriront exceptionnellement à 19h, ce samedi. C’est le cas également de la fête foraine qui ouvrira ses portes à 19h.

L’inauguration de la Sculpture “Le Cheval – Bravo” était initialement prévue devant le Monocle à 18h30. Au vu de la situation, elle est décalée d’une demi-heure et aura lieu à 19h. Le passe rues de bandas et batucadas, le concert des Chanteurs Pyrénéens et l’animation prévus en centre-ville dans l’après-midi sont de leur côté annulés. En revanche, le concert du Chœur de Tarbes-Hautes-Pyrénées et l’ensemble Baroque d’Aragon El Trovar, est maintenu. Il débutera comme prévu à 20h00 à l’église St Jean.

Pour dimanche, la programmation reste inchangée pour le moment.