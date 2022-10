Grève du 18 octobre. Des perturbations dans des écoles de Tarbes

L’appel à la grève interprofessionnelle de la journée du 18 octobre aura des conséquences à Tarbes. Une quinzaine d’écoles seront privées de restauration.

© I.Clio / wikimedia commons

Le mouvement de grève interprofessionnel du mardi 18 octobre, à l’appel notamment de la CGT, sera également suivi à Tarbes. « À cette heure, une seule école aura 25% d’enseignants grévistes : école Pablo Neruda », annonce la municipalité, lundi 17 octobre en fin de journée. « Si des besoins apparaissent, les enfants seront accueillis en Service minimum d’accueil sur l’Accueil de Loisirs sans Hébergement Pasteur. »

Des écoles de Tarbes privées de restaurations avec la grève

Aussi, le service de restauration ne sera pas assuré dans 17 écoles de Tarbes en conséquence de la grève du 18 octobre. Voici les établissements concernés : Henri IV maternelle et élémentaire, Anatole FRANCE maternelle et élémentaire, Louise Michel, Pablo Neruda, J Prévert, La Sendère Maternelle et élémentaire, Voltaire maternelle et élémentaire, Henri WALLON, Claude DEBUSSY, Jules Verne, Jean-Jacques Rousseau, Jean Moulin, Jean MACE (élémentaire et maternelle).

Concernant les accueils périscolaires, voici ce que prévoit la Mairie de Tarbes :

– Pas d’accueil dans quatre ALAE : Henri IV élémentaire (Accueil souple uniquement), Jean Moulin, Henri IV maternelle, Voltaire Maternelle

– Pas d’accueil le soir dans cinq ALAE : V Hugo, Jean Mace, Anatole France elémentaire, JJ Rousseau, Michelet

– Pas d’accueil le matin dans 2 ALAE : Michelet, Voltaire élémentaire

Quatre syndicats lancent un appel à la grève

Tandis que des raffineries de TotalEnergies sont toujours à l’arrêt, quatre syndicats ont lancé un appel à une grève interprofessionnelle pour la journée du mardi 18 octobre. Il s’agit de la Confédération générale du travail (CGT), Force ouvrière (FO), l’Union syndicale Solidaires, et la Fédération syndicale unitaire (FSU).

Les salariés sont appelés à manifester pour « l’augmentation des salaires » et la « défense du droit de grève ». La CGT ne digère pas la décision du gouvernement de réquisitionner des salariés face au mouvement social dans les raffineries pour permettre la distribution de carburant.