Pollution. La qualité de l’air est mauvaise en Hautes-Pyrénées

Un épisode de pollution est en cours dans le département des Hautes-Pyrénées ce dimanche 30 janvier. La faute aux conditions météorologiques.

Un nouvel épisode de pollution est en cours en Occitanie, cette fois, dans le département des Hautes-Pyrénées. “En raison de conditions météorologiques défavorables à la dispersion des particules dans l’air ambiant, l’épisode de pollution aux particules en suspension (PM10) se poursuit sur le département des Hautes-Pyrénées”, explique Atmo Occitanie, l’organisme en charge de surveiller la qualité de l’air dans la région.

Il précise que “l’indice de qualité de l’air sera mauvais sur le département des Hautes-Pyrénées et dégradé sur le département d’Ariège en raison des niveaux de concentration en particules PM10 et particules fines PM2.5. Sur le reste de la région, l’indice de la qualité de l’air devrait être moyen.”

L’épisode de pollution ne devrait cependant pas durer : “Demain, lundi, les conditions météorologiques devraient favoriser la dispersion des particules en suspension dans l’air”, selon Atmo Occitanie. “L’indice de qualité de l’air devrait être globalement moyen en région.”

En attendant, l’organisme émet quelques recommandations sanitaires pour les populations vulnérables et sensibles. Il faut éviter les déplacements sur les grands axes routiers et à leurs abords, aux périodes de pointe. Les activités physiques et intenses sont aussi proscrites dans ce contexte.