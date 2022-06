Législatives. Les résultats dans les Hautes-Pyrénées : un partout entre la Nupes et Ensemble

Voici les résultats du second tour des élections législatives dans les Hautes-Pyrénées qui se sont déroulées ce dimanche 19 juin.

Voici les résultats du second tour des élections législatives dans les Hautes-Pyrénées qui se sont déroulées ce dimanche 19 juin. CC BY-SA 2.0 FR Ceridwen (Ceridwen)

Le second tour des élections législatives dans les Hautes-Pyrénées ce dimanche 19 juin était un duel entre la majorité présidentielle avec l’étiquette Ensemble et l’union de la gauche réunie sous la bannière Nouvelle union populaire, écologique et sociale.

Dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées, l’avantage est à gauche.Sylvie Ferrer (Nupes) décroche un siège à l’Assemblée nationale avec une courte majorité des votes : 50,13 %. Le député sortant Jean-Bernard Sempastous (Ensemble) perd donc son poste avec 49,87 % des voix.

Du côté de la deuxième circonscription, l’avantage est à la majorité présidentielle. Ici, Benoît Mournet (Ensemble) remporte 52,28 % des voix. Son adversaire de l’union de la gauche, Grégory Korn (Nupes) obtient 47,72 % des votes.

Les résultats du second tour dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées

Sylvie FERRER (NUP) : 50,13 %

Jean-Bernard SEMPASTOUS (ENS) : 49,87 %

Le taux de participation : 52,65 %

Le taux d’abstention : 47,35 %

Les résultats du second tour dans la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées

Benoit MOURNET (ENS) : 52,28 %

Grégory KORN (NUP) : 47,72 %

Le taux de participation : 50,57 %

Le taux d’abstention : 49,43 %

Rappel des résultats du premier tour des élections législatives dans les Hautes-Pyrénées

Dans la première circonscription

Sylvie FERRER (NUP) : 24,69 %

Jean-Bernard SEMPASTOUS (ENS) : 23,59 %

Maryse BEYRIÉ (DVG) : 19,93 %

Marie-Christine SORIN (RN) : 15,79 %

Romain GIRAL (LR) : 5,01 %

Pierre CLARET (DIV) : 3,78 %

Catherine BONNECARRERE (REC) : 3,60 %

Ophélie GUÉNICHOT (ECO) : 2,24 %

Maria SAEZ (DXG) : 0,73 %

Alexis VILLANUEVA (ECO) : 0,63 %

Le taux d’abstention : 45,70 %

Ddans la deuxième circonscription

Benoit MOURNET (ENS) : 23,75 %

Grégory KORN (NUP) : 22,95 %

Serge DUMANOIR (RN) : 18,54 %

Jérome CRAMPE (RDG) : 14,32 %

Véronique DUTREY (LR) : 6,05 %

Jean-Marc DABAT (DIV) : 4,31 %

Claude ALVES DA CUNHA (REC) : 3,64 %

Yves CASTÉRA (DVG) : 1,96 %

Antoine RIGOLLET (ECO) : 1,31 %

Aline BARBE (DSV) : 1,20 %

Delphine BEAUDRY (REG) : 1,02 %

François MEUNIER (DXG) : 0,96 %

Le taux d’abstention : 47,61 %