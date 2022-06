Législatives 2022. Les résultats du premier tour dans les Hautes-Pyrénées

Les résultats du premier tour des élections législatives 2022 dans les Hautes-Pyrénées sont tombés. On fait le point.

La majorité présidentielle et la Nupes sont au coude-à-coude dans les Hautes-Pyrénées. Le premier tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche 12 juin 2022. Les électeurs avaient le choix entre 10 candidats dans la 1ère circonscription du département et 12 dans la 2nde. Seulement ceux de la Nupes et d’Ensemble passent au second tour.

Dans la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées, Sylvie Ferrer (Nupes) est en tête. Elle a récolté 24,69 % des voix. Elle se retrouve ainsi devant Jean-Bernard Sempastous (Ensemble). Le candidat comptabilise 23,59 % des suffrages.

Benoît Mournet (Ensemble) a remporté 23,75 % des voix dans la 2e circonscription du département. Il devance ainsi Grégory Korn. Le candidat Nupes enregistre en effet 22,95 % des suffrages au total.

Les résultats du premier tour des législatives dans la 1ère circonscription

Sylvie FERRER (NUP) : 24,69 %

Jean-Bernard SEMPASTOUS (ENS) : 23,59 %

Maryse BEYRIÉ (DVG) : 19,93 %

Marie-Christine SORIN (RN) : 15,79 %

Romain GIRAL (LR) : 5,01 %

Pierre CLARET (DIV) : 3,78 %

Catherine BONNECARRERE (REC) : 3,60 %

Ophélie GUÉNICHOT (ECO) : 2,24 %

Maria SAEZ (DXG) : 0,73 %

Alexis VILLANUEVA (ECO) : 0,63 %

Taux d’abstention : 45,70 %

Les résultats du premier tour dans la 2e circonscription

Benoit MOURNET (ENS) : 23,75 %

Grégory KORN (NUP) : 22,95 %

Serge DUMANOIR (RN) : 18,54 %

Jérome CRAMPE (RDG) : 14,32 %

Véronique DUTREY (LR) : 6,05 %

Jean-Marc DABAT (DIV) : 4,31 %

Claude ALVES DA CUNHA (REC) : 3,64 %

Yves CASTÉRA (DVG) : 1,96 %

Antoine RIGOLLET (ECO) : 1,31 %

Aline BARBE (DSV) : 1,20 %

Delphine BEAUDRY (REG) : 1,02 %

François MEUNIER (DXG) : 0,96 %

Taux d’abstention : 47,61 %

Héloïse Thépaut