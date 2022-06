Lourdes : le pèlerinage des Anciens combattants entraînent des perturbations de circulation

Du 17 au 21 juin a lieu le pèlerinage des Anciens Combattants à Lourdes, ce qui va entraîner des perturbations de la circulation et des restrictions de stationnement. Voici ce à quoi il faut vous attendre.

Comme c’est le cas lors de la plupart des pèlerinages à Lourdes, celui des Anciens combattants va engendrer de nombreuses perturbations de circulation dans la ville. En effet, du 17 au 21 juin, aura lieu la 17e édition de cet événement annuel, qui rassemble les Anciens combattants d’Algérie, du Maroc et de Tunisie de 1952 à 1964, ceux de la Seconde Guerre mondiale, ceux d’Indochine, les OPEX (1952-2022) ainsi que les nouvelles générations, les victimes d’actes de terrorisme, les veuves d’anciens combattants et les membres du Souvenir français. Au total, près de 4 000 personnes sont ainsi attendues dans le sanctuaire et dans les rues de la ville.

Pour permettre le bon déroulement de la manifestation, « l’accès à la zone touristique sera règlementé par l’activation des bornes escamotables », indique la Mairie de Lourdes. Ainsi, le samedi 18 juin, de 15h30 à 22h15 puis, le lundi 20 juin de 20h à 23h15, les axes suivants seront interdits à la circulation :

Le pont Saint-Michel,

Le boulevard Rémi Sempé,

La place Monseigneur Laurence,

L’avenue Monseigneur Théas,

L’avenue Monseigneur Schoepfer,

La rue Sainte-Marie,

La rue Saint-Joseph,

L’avenue Bernadette Soubirous,

La rue des Carrières Peyramale (portion comprise entre son intersection avec l’avenue Bernadette Soubirous et celle avec la rue Marie Saint Frai).

À noter que la durée d’activation des bornes escamotables pourra être réduite ou prolongée en fonction de l’affluence lors de ce pèlerinage des Anciens combattants.

Le stationnement sera également interdit sur ces mêmes axes le samedi 18 juin, de 12h à 23h15, et le lundi 20 juin, de 18h15 à 23h15.