Hautes-Pyrénées. Circulation alternée de nuit sur la RN 21 pendant un mois à Rabastens-de-Bigorre

Des travaux de renouvellement de chaussée seront effectués sur la RN 21, en agglomération de Rabastens-de-Bigorre, du 30 août au 30 septembre.

La direction interdépartementale des routes nationales du sud-ouest (DIR Sud-Ouest), en charge de l’entretien et l’exploitation des routes nationales, réalise des travaux de renouvellement de chaussée sur la RN 21, en agglomération de Rabastens-de-Bigorre.

Ce chantier se déroulera de nuit, de 20h30 à 6h, du 30 août au 30 septembre sur deux portions totalisant 1800m de chaussée neuve : sur la rue de Mirande, entre la place centrale et le pont de L’Estéous ; et sur la rue des Pyrénées, entre la place centrale et la sortie du bourg.

Des travaux sur la chaussée de la RN 21

Les travaux consistent à « raboter l’ancienne chaussée usée puis à renouveler la structure de chaussée avant la mise en œuvre de la couche de roulement », selon les indications de la DIR Sud-Ouest, pour un montant de l’opération s’élevant à 785 000€.

La circulation sera gérée par alternat, et les conditions de circulation seront entièrement rétablies en journée de 6h à 20h30.

La direction des routes nationales du sud-ouest attire l’attention des usagers sur « la nécessité de respecter la signalisation et les règles de prudence, notamment la vitesse à proximité du chantier, afin d’assurer leur propre sécurité et de ne pas compromettre celle des personnels intervenant sur le chantier. Elle remercie les usagers et les riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée par ces travaux ».

Source : communiqué de presse