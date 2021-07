Hautes-Pyrénées. Tournage de cinéma cherche producteurs et maraîchers bio

Pour les besoins d’un tournage de cinéma qui se déroulera dans les Hautes-Pyrénées à partir du 5 août, la production cherche des producteurs et maraîchers bio.

Non, il ne s’agit pas de convertir des agriculteurs bio des Hautes-Pyrénées en acteurs de cinéma. Ces derniers n’auront d’ailleurs pas à passer de castings mais juste à continuer à faire ce qu’ils savent faire de mieux : régaler les papilles de leurs bons produits.

Approvisionner la cantine du tournage

C’est l’Association pour le développement de l’emploi agricole et rurale (Adear) des Hautes-Pyrénées qui a relayé l’appel lancé par la cantine mobile “Culture et confiture”, qui s’occupe de la cuisine sur les tournages de film. Celle-ci recherche donc des producteurs locaux et bio pour approvisionner la cantine d’un tournage de cinéma qui aura lieu du 5 août au 14 octobre entre Tarbes et Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées.

Pain, viande, légumes, formage…tout ce qui mange

Maraîchers, pain, viande, formage…Tout ce qui se mange est bon à prendre précise l’annonce. Chaque producteur intéressé devra effectuer entre une à deux livraisons par semaine. Le lieu sera défini entre les les producteurs et la cantine.

Belle et Sébastien au menu

Si le nom du film en question n’est pas précisé, les dates indiquées correspondent avec un important tournage de cinéma qui se déroule dans les Hautes-Pyrénées à cette période. Il s’agit de “Belle et Sébastien : la nouvelle génération”, réalisé par Pierre Core, avec notamment Catherine Frot à l’affiche.

Pour cette quatrième adaptation au cinéma du légendaire dessin animé racontant l’amitié d’un chien et d’un petit garçon dans les Pyrénées, une centaine de figurants locaux sont également prévus. L’annonce ne dit pas si le chien incarnant Belle aura lui aussi droit aux bons produits des Hautes-Pyrénées.

Les producteurs intéressés peuvent candidater en appelant le 06 28 05 57 31 ou par mail : andreflorence@yahoo.fr