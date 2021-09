Covid-19 : Le centre de vaccination de Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, va déménager

Alors que la demande de vaccination contre la Covid-19 est désormais moins soutenue dans le département des Hautes-Pyrénées, le centre de Lourdes va déménager, ce vendredi 1er octobre.

« La demande de vaccination est moins soutenue et le niveau d’activité des centres doit s’adapter », indique la préfecture des Hautes-Pyrénées et l’Agence régionale de santé Occitanie dans un communiqué de presse commun. C’est la raison pour laquelle le centre de vaccination du Parc des expositions de Tarbes a déjà déménagé au Téléport, à Juillan, avec une capacité ramenée de 1 000 à 600 vaccinations possibles par jour. Et que celui de Lourdes sera transféré, ce vendredi 1er octobre à Argelès-Gazost, dans le chapiteau situé à côté du stade Jean Begaries. Cela permettra à la collectivité d’affecter de nouveau ces locaux aux activités économiques, sportives et culturelles.

Plus de 92% de vaccinés dans les Hautes-Pyrénées

Avec 194 283 personnes complètement vaccinées au 27 septembre 2021, soit 92,4 % des plus de 12 ans, les Hautes-Pyrénées figurent parmi les départements dont la couverture vaccinale est la plus élevée en France. Selon la préfecture et l’ARS, « ce résultat est le fruit de l’engagement sans faille d’une multitude d’acteurs, parmi lesquels tous ceux qui ont permis de faire fonctionner, depuis le début de l’année, les centres de vaccination répartis sur l’ensemble du territoire ».

Source : communiqué de presse