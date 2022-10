Deux mois de travaux sur le réseau d’assainissement à Aureilhan

Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées et des branchements de deux rues d’Aureilhan seront réalisés à partir du 17 octobre. Ils doivent durer deux mois.

Les travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées de deux rues d’Aureilhan seront réalisés à partir du 17 octobre. Photo d’illustration. ©Fauset

Des travaux de renouvellement du réseau d’assainissement des eaux usées et des branchements seront effectués à Aureilhan à partir du 17 octobre, selon la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Les travaux seront réalisés sur deux rues de cette commune de 7 800 habitants : l’allée du Bergons et l’allée des Charmes.

« L’opération consiste à poser un nouveau collecteur d’eaux usées et à installer de nouvelles boîtes de branchement en limite de votre propriété », explique la collectivité. L’ancien réseau sera mis hors service.

« Ces travaux, réalisés par la société SADE, sont programmés pour une période d’environ deux mois, sauf imprévus techniques ou météorologiques », fait savoir la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Ils doivent durer un mois sur chaque rue.

Des rues inaccessibles pendant les travaux à Aureilhan

Par ailleurs, ces travaux nécessitent de barrer les rues concernées. « De ce fait, la circulation sera neutralisée durant la durée des travaux. Néanmoins, un accès pour les riverains sera maintenu », rassure la collectivité.

En cas de question, le Service communautaire de l’Eau et de l’Assainissement et de la Gestion des eaux pluviales urbaines, situé rue Morane-Saulnier à Tarbes, est ouvert aux horaires suivants :

– lundi : de 8h45 à 12h15 et de 13h45 à 17h15 ;

– mardi, mercredi, jeudi : de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 17h15 ;

– vendredi : de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 16h15.

Le service peut aussi être contacté par téléphone au 05 62 44 47 92 ou par mail à eaux.contact@agglo-tlp.fr