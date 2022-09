Le ministre du Travail Olivier Dussopt en déplacement dans les Hautes-Pyrénées

Le ministre du Travail Olivier Dussopt se rend à Tarbes et à Lourdes dans les Hautes-Pyrénées ce vendredi 9 septembre. Ce déplacement est consacré à l’insertion et à l’inclusion sociale.

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion Olivier Dussopt. Crédit photo : CC BY SA Pierre Antoine – Wikimedia commons

Le ministre du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion Olivier Dussopt se rendra à Tarbes et Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, le vendredi 9 septembre. Ce déplacement est « consacré aux politiques d’insertion et d’inclusion sociale souhaitées par le gouvernement pour les entreprises et aux difficultés de recrutement », selon son ministère.

Le programme d’Olivier Dussopt dans les Hautes-Pyrénées

Le programme du déplacement d’Olivier Dussopt dans les Hautes-Pyrénées a été communiqué. Il arrivera en milieu de matinée dans le département. « Dans un premier temps, le ministre se rendra à Tarbes, au conseil départemental des Hautes-Pyrénées, pour une présentation des politiques d’insertion mises en œuvre sur le territoire », annonce encore le ministère.

Un focus sera fait sur le dispositif “Hap-Py actifs”. Cette plateforme a pour objectif de faciliter l’accès à l’emploi des allocataires du RSA tout en soutenant les projets des employeurs privés, publics et associatifs.

Dans un deuxième temps, Olivier Dussopt visitera en milieu de journée « les associations Récup’ Actions 65, Villages Accueillants et Solidar’meubles, structures engagées pour l’insertion professionnelle des personnes en situation de grande précarité, par l’activité économique. Il y échangera avec des bénévoles et employés ».

« Le ministre se rendra ensuite à Lourdes, pour une visite du site de production de l’entreprise SEB, groupe spécialisé dans la vente de petit électroménager, engagé en faveur de l’inclusion sociale et de l’accès à l’emploi des travailleurs en situation de handicap. Olivier Dussopt conclura son déplacement à l’agence Pôle emploi de la commune où il participera à une table-ronde sur le thème des tensions de recrutement dans le département et des dispositifs mis en place pour y remédier, en présence d’élus, acteurs économiques et partenaires du territoire », indique encore le ministère.