Le suspect du double meurtre de Pouyastruc toujours recherché

La gendarmerie renouvelle l’appel à témoins à propos du principal suspect du double meurtre de Pouyastruc, dans les Hautes-Pyrénées, commis début juillet. L’ex-compagnon de l’une des victimes est toujours en fuite.

La gendarmerie renouvelle l’appel à témoins à propos du principal suspect du double meurtre de Pouyastruc, commis début juillet. © pixabay

Les recherches se poursuivent. Cédric Tauleygne a disparu de la circulation et demeure introuvable depuis trois semaines. Il est le principal suspect d’un double meurtre commis le 4 juillet à Pouyastruc dans les Hautes-Pyrénées. La gendarmerie du département a relancé l’appel à témoins visant à le retrouver lundi 25 juillet. Les personnes en possession d’informations relatives à cet homme sont invitées à contacter la section de recherches de Toulouse au 05 62 34 81 93.

Ce jour-là, deux corps sans vie ont été découverts à quelques mètres l’un de l’autre. Il s’agit de son épouse avec qui il était en instance de divorce, Aurélie Pardon, 32 ans et professeure de français, et d’un collègue de travail, Gabriel Fourmigué, 55 ans et professeur de sport. Ils enseignaient tous les deux au collège Desaix à Tarbes et entretenaient une relation depuis quelque temps.

Appel à témoins du double meurtre de Pouyastruc depuis le 8 juillet

Dans l’appel à témoins initialement lancé le 8 juillet, la gendarmerie des Hautes-Pyrénées indique que Cédric Tauleygne est né le 18 août 1987. Il est décrit comme un individu de sexe masculin et de type européen. Le suspect mesure 1,75 mètre et possède une corpulence athlétique. Il a les cheveux rasés et porte des lunettes. La gendarmerie indique aussi que le suspect portait un jean de couleur bleue et un blouson en cuir de couleur foncé au moment des faits.

La piste du différend amoureux est privilégiée par les enquêteurs. Cédric Tauleygne est le père de deux enfants nés de son union avec Aurélie Pardon. Il serait possiblement en fuite en Espagne. Un témoin l’aurait vu quitter le village sur une moto. Engin qui aurait été retrouvé dans une zone montagneuse, de l’autre côté de la frontière.