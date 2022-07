Double homicide à Pouyastruc : le suspect serait l’ex-compagnon de l’une des victimes

Après l’homicide de deux professeurs à Pouyastruc, à côté de Tarbes (Hautes-Pyrénées), le principal suspect serait l’ancien compagnon de la femme abattue par balle ce lundi 4 juillet, selon des sources proches de l’enquête. Il serait en fuite en Espagne et activement recherché par la Guardia Civil et les gendarmes de Tarbes.

Ce lundi 4 juillet, deux professeurs du collège Desaix à Tarbes étaient retrouvés à Pouyastruc dans les Hautes-Pyrénées, tués par balles. Si le procureur n’a toujours pas confirmé de pistes sérieuses, les gendarmes de la brigade de recherches privilégieraient maintenant celle d’un différend amoureux. En effet, selon une source proche de l’enquête, le principal suspect serait l’ex-compagnon de l’enseignante abattue, et père de ses deux enfants.

Chasse à l’homme

Ce dernier, âgé d’une trentaine d’années, serait actuellement en fuite en Espagne, à 200 kilomètres du lieu du crime. Un témoin l’aurait vu quitter le village sur une moto. Engin qui aurait été retrouvé dans une zone montagneuse, de l’autre côté de la frontière. Comme le révèle le quotidien ibérique “Heraldo de Aragon“, les autorités françaises et espagnoles mènent désormais une chasse à l’homme aux abords de la commune de Jaca, en Aragon. Du côté français, une soixantaine de gendarmes sont mobilisés pour retrouver le principal suspect du double homicide qui a eu lieu à Pouyastruc. Ancien réserviste de la gendarmerie et adepte du survivalisme, il serait considéré comme dangereux et potentiellement armé.

El francés buscado en Jaca es un exmilitar acusado de matar a su mujer y a otro hombre: es "peligroso" y podría ir armado https://t.co/L6hp8fhbva — Heraldo de Aragón (@heraldoes) July 6, 2022

Rappel des faits

L’homme actuellement recherché est suspecté d’avoir abattu son ex-compagne, professeur de français au collège Desaix à Tarbes, et l’un de ses collègues, professeur d’EPS dans le même établissement. Tous les deux ont été tués par balle dans le petit village de Pouyastruc. La première ayant été retrouvée dans la rue, quand le second gisait à son domicile, à quelques mètres de là. Le procureur de la République, Pierre Aurignac, devrait apporter des informations supplémentaires d’ici la fin de l’après-midi.