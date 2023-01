Hautes-Pyrénées : un habitant sur trois habite à Tarbes

Selon l’Insee, un habitant sur trois des Hautes-Pyrénées réside à Tarbes. L’aire d’attraction de Tarbes est d’ailleurs la seule à voir sa population augmenter.

Un habitant sur trois réside à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées © Gala Jacquin

229 788. C’est le nombre d’habitants que comptait le département des Hautes-Pyrénées au 1er janvier 2020, d’après l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). Cela en fait le 9e le plus peuplé d’Occitanie. Il se place devant le Gers, le Lot, l’Ariège et la Lozère.

En raison de la géographie du département, sa population se concentre surtout au Nord du territoire, notamment dans l’agglomération de Tarbes. En effet, cette dernière regroupe à elle seule 79 325 habitants. Un Haut-Pyrénéen sur trois résidait ainsi dans l’agglomération tarbaise en janvier 2020.

Un nombre d’habitants stable dans les Hautes-Pyrénées

Pour information, la population du département est quasi stable entre 2014 et 2020. C’était également le cas entre 2009 et 2014. Le territoire doit cette stabilité de sa population à l’excédent migratoire (+0,5% par an), c’est-à-dire que les arrivées de personnes sont plus nombreuses que les départs.

Ce solde migratoire positif permet en effet de compenser le déficit du solde naturel (-0,4% par an) qui s’est creusé entre les périodes 2014-2020 et 2009-2014 au sein du département. Dans les Hautes-Pyrénées, le nombre de naissances est effectivement moins nombreux que celui des décès.

La population augmente principalement à Tarbes

La population augmente surtout à Tarbes et dans sa périphérie, mais aussi le long des principaux axes routiers du Sud-Est du département. Tarbes voit ainsi son nombre d’habitants augmenter de 0,7 % par an entre 2014 et 2020. Elle enregistre un excédent migratoire de +0,7% et d’un déficit naturel de -0,1%.

Entre 2014 et 2020, seule l’aire d’attraction de la ville de Tarbes gagne d’ailleurs des habitants. Sa population avait stagné entre 2009 et 2014. En revanche, la baisse de population continue dans les aires de Lourdes et de Bagnères-de-Bigorre et ralentit dans celle d’Argelès-Gazost.