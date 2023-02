Hautes-Pyrénées : hausse des violences intrafamiliales en 2022

Dans la présentation annuelle des chiffres de la délinquance, Jean Salomon, préfet des Hautes-Pyrénées, révèle que les violences dans la sphère privée, comprenant, les violences faites aux femmes, sexuelles et intrafamiliales, sont en hausse de plus de 13 % en 2022 par rapport à l’année précédente.

Les violences intrafamiliales ont augmenté de 10 % dans les Hautes-Pyrénées entre 2021 et 2022. CC Nino Carè

Les violences dans la sphère privée ont fortement augmenté entre 2021 et 2022 dans les Hautes-Pyrénées, selon le dernier rapport annuel de la délinquance présenté par le préfet du département Jean Salomon ce vendredi 17 février. Parmi elles : +19% de violences sexuelles, +3% de violences faites aux femmes et +10% de violences intrafamiliales. Au total, 1 932 faits de violences (de tous types) ont été constatés par les forces de l’ordre dans les Hautes-Pyrénées au cours de l’année dernière. Suite à cela, les intervenantes sociales en commissariat et gendarmerie (ISCG) ont saisi la justice à 564 reprises, majoritairement pour des situations de violences physiques ou psychologiques. Par ailleurs, le bilan de la préfecture n’indique pas les suites judiciaires données à ces affaires.

Augmentation des vols et trafics dans les Hautes-Pyrénées

Toujours selon le rapport annuel de la préfecture des Hautes-Pyrénées, les cambriolages ont augmenté de 10% en 2022 par rapport à l’année dernière. Ce pourcentage double pour les faits de dégradations et de destructions de biens, ainsi que pour les vols de véhicules à moteur ou deux roues. Plus de 4 800 faits de ces types ont été constatés au cours de l’année dernière.

Jean Salomon se réjouit également des avancées dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. Au cours de l’année, 22 points de deal ont été démantelés dans le département. Les forces de l’ordre ont relevé plus de 700 infractions liées aux stupéfiants, saisi plus de 200 000 euros et attribué 244 amendes au total.