Un épisode de pollution de l’air en cours dans les Hautes-Pyrénées

Le département des Hautes-Pyrénées est concerné par un épisode de pollution de l’air ce mardi 21 février. La situation devrait s’améliorer le lendemain.

L’écobuage est notamment en cause dans cet épisode de pollution CC BY-SA 3.0 Roland Darré

Un épisode de pollution de l’air touche actuellement les Hautes-Pyrénées. L’indice de la qualité de l’air est effectivement mauvais sur le département ce mardi 21 février « en raison des concentrations en particules dans l’air ambiant », indique Atmo Occitanie, l’association de surveillance de la qualité de l’air dans la région, dans un communiqué de presse.

« Les conditions météorologiques n’ont pas permis de disperser les particules en suspension issues de la combustion de biomasse et d’écobuages actuellement réalisés sur le massif pyrénéen », précise l’association. Atmo Occitanie annonce ainsi un épisode de pollution aux particules en suspension (PM10) ce mardi sur le département des Hautes-Pyrénées.

Quelles recommandations en cas d’épisode de pollution ?

La procédure d’information et de recommandation est mise en œuvre pour cette journée. Il est recommandé aux personnes vulnérables, telles que les femmes enceintes ou les plus de 65 ans, et sensibles, comme les personnes diabétiques ou immunodéprimées, de limiter leurs déplacements sur les grands axes routiers aux périodes de pointe et de limiter les activités physiques et sportives intenses.

Le reste de la population n’a pas besoin de modifier ses activités lors de cet épisode de pollution dans les Hautes-Pyrénées. En revanche, tout un chacun peut participer à la réduction des émissions de polluants sur le département, notamment en respectant l’interdiction des brûlages à l’air libre, de maîtriser la température dans les bâtiments ou encore de limiter l’usage des véhicules automobiles.

La situation s’améliore mercredi dans les Hautes-Pyrénées

Cet épisode de pollution dans les Hautes-Pyrénées prendra normalement fin demain. « La situation devrait s’améliorer pour la journée du mercredi 22 février », annonce Atmo Occitanie. L’association de surveillance de la qualité de l’air dans la région détaille : « L’arrivée de précipitations par l’ouest de la région devrait favoriser la dispersion des polluants accumulés dans l’air ambiant ».

Ainsi, elle prévoit des niveaux de concentration en particules en suspension PM10 inférieurs au seuil d’information et de recommandation demain. L’indice de la qualité de l’air va toutefois rester dégradé dans le département toujours « en raison des concentrations en particules fines », souligne Atmo Occitanie. Les personnes sensibles devront envisager de réduire les activités intenses de plein air.